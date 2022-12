El religioso Casimiro Dueñas Jiménez, de la orden de San Juan de Dios, nombrado Hijo Adoptivo de Ciempozuelos

El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha concedido el título honorífico de Hijo Adoptivo al religioso Casimiro Dueñas Jiménez, de la orden de San Juan de Dios.

La alcaldesa, Raquel Jimeno, acompañada por la concejala de servicios sociales, Rosa Revuelta, ha hecho entrega de la distinción a Casimiro Dueñas Jiménez. La regidora ha tenido palabras de reconocimiento a la Orden Social de San Juan de Dios y al galardonado "por su entrega a las personas y familias más vulnerables del municipio", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Jimeno ha destacado su "entrega personal y directa con todo aquel que lo necesita, pero además una entrega en la construcción de nuevos proyectos que perpetúan esa ayuda a lo largo del tiempo y más allá de las personas".

De la Orden de San Juan de Dios ha remarcado su capacidad "por traer los valores" a Ciempozuelos y al religioso "por ensanchar más si cabe esos valores, transmitirlos con el ejemplo a todos y cada uno de los que le rodean y hacerlos realidad en el pueblo".

"En estos tiempos de crispación, de guerras y odio al que piensa diferente es verdaderamente bonito poder compartir este momento y mostrar que hay otros caminos, otros valores que nos unen que merecen la pena de verdad", ha afirmado la alcaldesa.

Casimiro Dueñas Jiménez ha confesado sentirse "abrumado" por este nombramiento. "Supuso para mí una gran inquietud, algo de desconcierto y, por qué no decirlo, un halago impresionante", ha reconocido. "Sinceramente creo que desde mi sincera humildad es algo que no merezco, me sobrepasa", ha añadido.