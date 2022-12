El PP anuncia que no participará en más reuniones con Educación sobre la nueva EBAU por descartar una prueba única

El Partido Popular ha anunciado que no participará en más reuniones con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para tratar la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, para la cual reclama que sea una prueba única para toda España "que garantice la igualdad de oportunidades".

Así lo ha manifestado este viernes el PP en un comunicado emitido después de una reunión técnica con el Ministerio, que ha decido, tras la solicitud de quince comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, que se prolongue un año más el periodo de implantación del nuevo modelo.

Tras la reunión, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha subrayado que los gobiernos autonómicos del partido "siempre han acudido con espíritu constructivo" a las reuniones convocadas por el Ministerio para tratar la cuestión de la nueva prueba de acceso a la Universidad que se está diseñando.

No obstante, ha lamentado que ninguna de las reivindicaciones "de peso" que ha formulado el PP y que considera necesarias para "no devaluar" el sistema de acceso a la Universidad han sido atendidas, al tiempo que ha recordado que no comparten el sistema que plantea el Ejecutivo, que "ha recibido multitud de críticas".

El PP ha advertido de que la ministra Pilar Alegría "quiere una prueba centrada en un ejercicio general de madurez que sea fácil de aprobar (con una ponderación del 60%), en la que se incluirán todas las materias lingüísticas, Historia de España e Historia de la Filosofía; además de un ejercicio sobre la materia de modalidad elegida por el alumno, que supondrá el 40% restante"

Para los populares, la prueba sigue manteniendo, por tanto, "lo sustancial de una reforma que ha suscitado la reacción en contra de la comunidad educativa y de diversas instituciones, como la RAE, el IEC, la Red Española de Filosofía y los coordinadores del examen de Lengua Castellana y Literatura que, además, solicitan la retirada del borrador elaborado por el Ministerio porque se ha planteado sin ningún diálogo y supone una reducción inadmisible de los contenidos y la exigencia"

"Si esta iniciativa del Gobierno prospera aumentarán las desigualdades en el acceso a la Universidad entre los estudiantes, simplemente por el hecho de residir en una comunidad autónoma u otra, por su difícil objetivación y más complicada homologación", ha señalado Carmen Navarro.

Asimismo, ha criticado que el Ministerio de Educación "pretende vender la idea de que se está trabajando de manera conjunta con las comunidades autónomas en una nueva Selectividad, cuando la realidad es muy distinta".

Por otra parte, ha incidido en que la aprobación de la LOMLOE "ha sido un retroceso a la hora de evaluar los conocimientos y de dotar las competencias necesarias con unos currículos complejos e indeterminados".

El PP propone una prueba que "garantice que el talento y el esfuerzo se vean recompensados para evitar la ruptura del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios entre los jóvenes españoles, basada en unos currículos comunes de Bachillerato". Además, presentará una moción que defienda esta postura en todos los parlamentos autonómicos para su debate y votación.