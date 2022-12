Escudero censura la falta de voluntad de acuerdo del comité de huelga y le afea que insista en la retribución lineal

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado este viernes que la reunión con el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha finalizado sin acuerdo ante la insistencia del sindicato convocante, Amyts, en poner sobre la mesa el aumento de la retribución lineal para estos profesionales y le ha reprochado su falta de voluntad de acuerdo.

En declaraciones a la prensa, el máximo responsable de la Sanidad madrileña se ha centrado en la filtración de un audio en el que se apunta a una "huelga de celo" de los médicos y la intención de llevar los paros hasta abril, unos hechos que ha considerado que tiene "muchísima gravedad".

En concreto, el audio filtrado que se ha conocido este viernes en el que una sindicalista con vinculación con el comité de huelga habla de alargar la huelga lo máximo posible, con paros de un día a la semana hasta finales del próximo mes de abril, cerca de las elecciones autonómicas de mayo, y una posible "huelga de celo" por parte de los médicos.

En este sentido, el consejero ha recalcado que se trata de un mensaje "suficientemente explícito" de la estrategia del sindicato convocante en el que se habla "de cuestiones que están fuera de lo que han sido el motivo del conflicto". "No responde a cuestiones sanitarias sino a llevarlo a abril, huelga de celo, hechos que nos parecen de tal gravedad que creemos que el sindicato Amyts debería desconvocar la huelga y dar una explicación a los madrileños", ha apostillado.

Estos audios reflejan una conversación posterior a la concentración que el sindicato Amyts convocó este jueves a las puertas de la Asamblea de Madrid. En él, una persona que tiene vinculación con el comité de huelga anticipa el fracaso de las negociaciones con la Consejería de Sanidad y apuesta por no dar tregua y alargar los paros.

"No se puede mantener una huelga tal y como han descrito en esa huelga. Esto no va de Sanidad, va de otra cosa. Nosotros siempre hemos tenido voluntad de alcanzar un acuerdo pero desde luego en esta línea va a ser complicado", ha recalcado.

LA RETRIBUCIÓN LINEAL

Asimismo, ha incidido en que el comité de huelga insiste en poner sobre la mesa cuestiones que están fuera de las reivindicaciones originales que motivaron la convocatoria de los paros como es una subida de la retribución lineal de 470 euros para los facultativos.

"Ya sabíamos que no se iba a producir ese acuerdo puesto que ya han anunciado nuevas reinvindicaciones, incrementos salariales lineales de los que no se ha hablado en ningún momento y que no eran motivo de la huelga, y por lo tanto nos lo ponen muy difícil. Nosotros claro que vamos a continuar con la voluntad de seguir avanzando pero desde luego si es la estrategia que mantienen el acuerdo va a ser imposible", ha explicado.

En este sentido, ha concretado que ya se estableció una remuneración de 3.800 euros de media por médico y 3.300 por pediatra para el exceso de agenda, "que es una importante pero sí que hacíamos ese esfuerzo porque es una reinivindicación que sí que había", pero ahora "han salido de nuevo con las retribuciones lineales, totalmente fuera de la convocatoria de huelga". "Ninguna voluntad por parte del sindicato de llegar a un acuerdo", ha apostillado.

En esta línea, ha recalcado que la Consejería de Sanidad continuará trabajando en la estrategia marcada en el Plan de Mejora de la Atención Primaria y en las medidas en materia sanitaria que avanzó esta misma semana la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

OPINIONES PARTICULARES

Desde el sindicato de médicos Amyts, convocante de la huelga, su vicepresidente, Manuel de Castro Peláez, ha subrayado que la organización no puede responsabilizarse de las declaraciones o de las afirmaciones "que cada uno diga por ahí". "Igual que no somos partícipes de lo que dicen los políticos, tampoco somos partícipes de lo que pueda decir el resto de la ciudadanía", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que "no hay ninguna decisión tomada" de cómo se va a plantear la huelga. "Se va a hablar con los médicos y, a la vista de la información que tenemos, se decidirá qué pasos habrá que seguir", ha indicado.

"Las opiniones particulares de cada uno, pues son particulares", ha dicho. "En el comité se hablan muchísimas cosas y se ponen encima de la mesa muchísimas cuestiones pero es el comité el que saca los pronunciamientos cuando hay una decisión tomada; no son comentarios que haga cualquier persona del comité", ha aclarado.