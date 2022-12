Serrano destaca que son organismos independientes los que dudan de los datos del paro del Gobierno de Sánchez

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado este viernes que son los organismos independientes y think tank los que dudan de los datos del paro que ofrece el Gobierno central.

Así ha respondido el 'popular' a las preguntas de los periodistas sobre que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya celebrado las buenas cifras de paro de Madrid, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pone en duda su veracidad.

"No creo que exista en ese sentido una contradicción. El propio presidente Feijóo ya viene dudando de los datos del paro desde el mes de junio (...) Son organismos y think tank independientes los que han denunciado precisamente que el Gobierno está mintiendo con las cifras", ha señalado en el acto de conmemoración de la Constitución Española en la Real Casa de Correos. Así, ha apuntado a que los fijos discontinuos no aparecen en las cifras de paro.

Serrano ha insistido en que "no hay discrepancias" en su formación sino entre "quien da los datos y los organismos" y ha censurado que estén "mintiendo al conjunto de españoles".