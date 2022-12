Martínez-Almeida acusa a Ortega Smith de no responder los correos para negociar el Presupuesto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este jueves al portavoz de Vox en el Consistorio de la capital, Javier Ortega Smith, que no le responda los correos electrónicos que le ha remitido a través de su Secretaría para sentarse a negociar el Presupuesto de 2023, unas cuentas públicas que no da por perdidas.

"He enviado un correo electrónico en persona a Ortega Smith a través de mi Secretaría para sentarse a negociar Y no ha dado señales de vida. No lo voy a dar por perdido, voy a seguir luchando por aprobar los Presupuestos", ha manifestado ante los medios de comunicación desde CentroCentro, donde ha dejado claro que rechazan cualquier acercamiento con el Mixto para aprobar estas cuentas.

Requerido por el 'no' de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, a las cuentas de la región para el año que viene, Martínez-Almeida ha rechazado "una estrategia común de Vox", ya que Rocío Monasterio "ha dicho que no está en condiciones de apoyar los presupuestos, pero que no hay una ruptura".

"Comparemos con Ortega Smith, que ha dicho que se niega a sentarse a negociar. Porque se niega a sentarse. Ha visto que no se llega a un acuerdo pero no descarta ruptura de negociaciones. Son posturas distintas las de Vox en el Ayuntamiento y en la Comunidad, porque Ortega se niega a sentarse a negociar, no quiere negociar, y es incomprensible desde el punto de vista de los votantes de Vox, pero también para una ciudad, porque pone en peligro el momento histórico que vive Madrid", ha explicado a continuación.

Por ello ha vuelto a emplazar a Ortega Smith a sentarse a negociar "esta tarde, mañana". "Si de verdad ha dicho que el que no quiere negociar soy yo, le emplazo esta misma tarde, y si no mañana. Que no sea porque no me quiero sentar a negociar... ya verán como no coge el guante. No dice la verdad", ha manifestado.