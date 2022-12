El arte y la cultura afro toma Madrid desde mañana con fotografía, cortos, cuentacuentos o gastronomía en Africulturas

El arte y la cultura afro toma Madrid desde este viernes con fotografía, cortos, cuentacuentos o gastronomía en el ciclo Africulturas, enmarcado en la propuesta cultural de 21distritos para esta semana.

Según recoge el Ayuntamiento de la capital en un comunicado, el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, en el distrito de Usera, acogerá la primera edición de este festival que quiere ser un punto de encuentro para "dar visibilidad al trabajo de artistas afrodescendientes de distintas disciplinas, con contenidos de calidad y el acento en la creación vinculada al origen afro".

Viernes y sábado se podrán ver las exposiciones 'Black Love', del fotógrafo Laurent Leger, y 'Oh Mercy!', de la ilustradora del mismo nombre, así como las proyecciones de los cortometrajes 'Wogga meets' Hofu, de Samwel Japhet & Nshoma Nkwbi (Tanzania), 'Amálgama', de Ana Maíra Favacho & Khadim Ndiaye (Brasil) y 'You are not alone', de Ana Tasueva & Oulouy (España).

El sábado a las 12 horas, el cuentacuentos camerunés Bonifacio Ofogo, acercará al público la realidad del continente africano a través de historietas que informan y entretienen.

TALLER DE COMIDA AFROCARIBEÑA

A las 14 horas, se celebrarán un taller de comida afrocaribeña, que impartirá Claudia Muñiz, y a las 17 horas, el taller de teatro, Blaxploitation, que impartirá Wolfrank Zannou, músico, multiinstrumentista y compositor musical, ganador del Goya a la Mejor Canción Original en 2009 de la película 'El truco del manco'.

En el apartado de artes escénicas, a las 18.15 horas, se representará la obra de teatro 'Ojalá fuera blanco', de Andrea Bel y Ricard Boyle, y a las 19.50 horas, la de danza No tiene color, de Malvin Montero. La jornada del sábado finalizará con las actuaciones musicales del dúo PLM, a las 20 horas, y de DNOÉ, a las 20.45 horas.

El cantante Miguel Ángel Hernando Trillo, más conocido como Lichis, exlíder de La Cabra Mecánica, presentará para 21distritos 'El Hombre Orquesta', un proyecto donde pop y música de autor dejan entrever su trayectoria vital y musical y hace partícipe al público de las alegrías, decepciones, sorpresas, tristezas y esperanzas que se han convertido en parte del universo del artista. El concierto se celebrará en el Centro Cultural El Pozo, del distrito Puente de Vallecas, el domingo día 3, a las 20 horas.

La Fábrica de Muebles de la Cañada Real, en el distrito Villa de Vallecas, acogerá la actividad lúdica y formativa 'Coro de Mujeres en la Cañada Real'. Esta iniciativa de integración e inclusión comunitarias a través de la música y, en concreto, a través de la vivencia de un proceso de ensayos con un coro profesional, está dirigido por la Orquesta Escuela del Barrio.

Las participantes experimentarán el poder transformador de la música y participarán activamente en la creación de una actuación conjunta que se presentará en la última sesión del proceso. La actividad comenzó el miércoles y se prolongará hasta el 16 de diciembre.

El taller está pensado como un lugar para experimentar, abrazando las raíces plurales de este barrio en el repertorio y como un punto de encuentro para compartir desde lo colectivo, en un ámbito lúdico fuera de las obligaciones y entorno que sostienen a diario las mujeres.

CIRCO EN LA CALLE Y FORMACIÓN

Máximo Óptimo, el maestro del arte de la improvisación y el bufón más famoso de la calle, desplegará su circo de bolsillo efectuado con objetos cotidianos en la Fábrica de Muebles de la Cañada Real, el viernes día 2, a las 17.30 horas.

El taller de creación escénica Morituri te salutam que une fútbol, danza y teatro, se despide con la presentación de la obra de teatro Moriturite salutant (primer tiempo: la invocación), que estará interpretada por el ex-futbolista y artista escénico-plástico Checho Tamayo, y en la que las personas que han participado en el taller realizarán una figuración y darán paso a la presentación del cortometraje que han estado realizando durante la celebración de este.

Será también el viernes a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Lavapiés, del Distrito Centro, con interpretación de lengua de signos.

El sábado a las 10 horas, el ilustrador Javier Royo 'Javirroyo', impartirá el taller De ilustrar a ser autor, actividad formativa dirigida a jóvenes a partir de 14 años, en la que enseñará a dibujar y a contar lo que cada uno quiera en distintos soportes prácticos, enfocados a la comunicación.

'Javirroyo', autor del cartel de esa primera edición de Africulturas, ha realizado campañas para Unicef, Metro de Madrid, es colaborador habitual de El País y autor de varios libros, entre otros. La cita será en el Espacio Núñez de Balboa, del Distrito de Salamanca.