Díaz Ayuso recuerda a los sindicatos sanitarios que tienen la mano tendida y defiende que no es momento de huelgas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en que tienen la mano tendida para llegar a un acuerdo con los sindicatos sanitarios y ha reiterado que no el momento de estar en huelgas.

Así lo ha señalado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a las críticas de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sobre la gestión sanitaria y el agravamiento de la situación con la llegada de la bronquiolitis.

La presidenta ha hecho hincapié en que en toda España hay momentos excepcionales en los que está infección, y otras relacionados con el frío, saturan el sistema. "Dígale a sus compañeros los de las huelgas que nos echen una mano y colaboren porque no es el momento de estar en ellas. Estamos tendiendo la mano y haciendo todo lo que podemos para afrontar una situación en la que el perjudicado es el ciudadano", ha señalado.

Por su parte, García ha remarcado que la huelga es la consecuencia y no la causa y ha afeado la "falta total de empatía con la situación de los profesionales que están exhaustos y con las familias preocupadas" así como la "falta de honestidad" de no reconocer que "ofrece a las familias madrileñas lo que no querría" para ella.

Los médicos y pediatras de Atención Primaria llevan este jueves a las puertas de la Asamblea de Madrid su protesta para reclamar mejoras en este primer nivel asistencial, cuando se cumple el undécimo día de huelga. Mañana se retoman las negociaciones entre sindicatos y la Consejería de Sanidad.