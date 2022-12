Pan y circo, Certamen Coreográfico, Ikram Bouloum y Pablo Remón, propuestas para este mes en Condeduque

El Centro de cultura Contemporánea Condeduque cerrará el año este mes de diciembre con la exposición 'Pan y circo', la 36 edición del Certamen Coreográfico de Madrid, la música de Ikram Bouloum o el espectáculo teatral Barbados en 2022 de Pablo Remón, como protagonistas.

En el último mes del año este espacio del Área de Cultura, Turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid ofrecerá tres espectáculos de artes escénicas, tres conciertos, una película, una nueva exposición, y tres actividades participativas de mediación, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En la programación destaca la 36º edición del Certamen Coreográfico de Madrid, la obra de teatro familiar 'Lo pequeño' de Jorge Dutor, conciertos de la mano de Ikram Bouloum, el spoken word de hip hop Doble y los coros navideños de las Voces del barrio y Amaniel, o, en el apartado de cine, la proyección en première la película The Novelist Film, del director coreano Hong Sang Soo.

La programación arrancará el próximo 2 de diciembre con la música de Ikram Bouloum, que en 2021 lanzó su primer EP, Ha-bb5, que une una tragedia y un nacimiento a lo largo de cinco cortes producidos por Mans O, que le acompaña en su visita a Condeduque.

El proyecto pretende desplegar un diálogo estético entre las electrónicas más contemporáneas de Occidente y una reinterpretación personal de la estética musical popular y de baile del Magreb, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La música continuará con la gran cita vocal vecinal el 11 y 14 de diciembre con el Coro Voces del Barrio y el Coro de Enseñanzas Elementales y Profesionales de CPM Amaniel, centro vecino con más de treinta años dedicados a formar a jóvenes en las diversas disciplinas musicales.

Además, la poeta y rapera Laura Sam y el músico Juan Escribano (ex-We Are Standard) se unirán en The Secret Society_Doble, un proyecto para crear canciones que van del rap al spoken word. Poesía y rap con sonidos electrónicos sofisticados y evocadores, un discurso poderoso y una voz que va de la caricia al puñetazo, que llegará el día 17 a este espacio.

Los madrileños podrán disfrutar de los últimos días de la propuesta del dramaturgo, guionista de cine y director Pablo Remón y su 'Barbados 2022', abierta hasta el 3 de diciembre. El montaje que se estrenó en el Pavón Teatro Kamikaze en 2017, que se llamó Barbados, etcétera, no es el mismo que este que ahora se va a llamar Barbados en 2022, un intento, según el autor, de hacer la obra "permanecer siembre viva".

Las artes escénicas también tendrán su protagonismo con el divertido espectáculo para todos los públicos 'Lo pequeño', de Jorge Dutor, Guillem Mont de Palol y Cris Blanco. Así, el 17 y 18 de diciembre se mostrará esta obra en la que tres personas extrañas parecen preparar algo parecido a pequeños espectáculos entre el musical y una trama de suspense de lo más absurda.

El Condeduque acogerá también del 7 al 11 de diciembre el 36º Certamen coreográfico de Madrid, durante el que se mostrarán entre 12-14 obras creadas entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, con una duración máxima de 15 minutos, de coreógrafos españoles e internacionales que viven en España.

También compañías invitadas, entre ellas Alberto Alonso, con el desarrollo de su Solo 352 mil pasos de baile, premiado en Me, Myself & I 2021, y una artista invitada del proyecto de intercambio de Paso a 2 con Taiwán: Dance South. Antes de las funciones se presentan en la Sala de Danza cinco solos breves en estado de germen, dentro del proyecto Me, Myself & I.

La exposición colectiva Pan y circo continuará hasta el próximo 16 de abril con la participación de Greta Alfaro, Saelia Aparicio, Rosalía Banet, Basurama, Luna Bengoechea, Bene Bergado, Tania Blanco, Marta Fernández Calvo, Peter Foldes, Manuel Franquelo, Ángel Marcos, Antoni Miralda, Asunción Molinos Gordo, Santiago Morilla, Estibaliz Sádaba, Carles Tarrassó y Winkler + Noah, y está comisariada por Alicia Ventura.

Pan y circo, frase popular que tiene su origen en la locución latina panem et circenses (pan y espectáculos de circo) proviene de la Sátira X del poeta romano Juvenal, en la que alude a la práctica política de ofrecer comida barata y entretenimiento al pueblo como estrategia para controlarlo y silenciarlo.

OTRAS PROPUESTAS

Serán también los últimos días para disfrutar de la propuesta de Julius Heinemann, que utiliza la potencia representativa del patio de Condeduque en su instalación Pueblo Potenkim para reflexionar sobre la realidad digital desde la poética de su lenguaje visual. A las herramientas básicas de la abstracción pictórica, tales como la escala, la luz, el plano y la perspectiva que Heinemann viene utilizando en sus intervenciones artísticas, se añaden las narrativas históricas que dan base conceptual al proyecto.

El patio del Condeduque también será protagonista en (RE)vuelta al patio, que muta en esta tercera edición para poner en el centro de su proyecto tanto este espacio como el juego, como un espacio de experimentación, aprendizaje e investigación donde el mundo se pone entre paréntesis y, simultáneamente, en el que el mundo se discute, se agita y se reelabora. Esta edición pretende contestar a cuestiones como ¿a qué juegan las familias? o ¿ómo han variado los juegos?.

OTROS PROYECTOS

Hasta mayo del próximo año también estará abierta 'Un secreto a voces', un proceso de difusión de prácticas y líneas de trabajo, así como de escucha que activa el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque con el objetivo de propiciar una mayor vinculación con su contexto para incentivar la generación de redes y el fortalecimiento del entramado social y cultural no sólo de su contexto inmediato, sino de la propia ciudad.

El director coreano Hong Sang-Soo llegará el día 14 con su propuesta The Novelist's Film, en la que demuestra que bajo el disfraz de la cotidianidad se esconde el verdadero rostro de la belleza. El autor más celebrado por la crítica internacional volvió a repetir éxito en el festival de Berlín 2022, obteniendo el Gran Premio del Jurado. La fórmula es la habitual: minimalismo narrativo y formal, crónicas sobre amistades en transformación y veladas de café y soju en los bares de Seúl.

Las danzas de mis memorias ofrecerá igualmente la visión de Rojo Pandereta (Oihana Altube y Javier Vaquero) en las danzas folclóricas y castizas a través de la transmisión oral y corporal, manteniendo encuentros con personas mayores que no hayan sido profesionales de la danza pero con un vínculo afectivo y emocional con la acción de bailar.