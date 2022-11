El PSOE de Alcalá se queja de que no se celebre el Consejo de Gobierno en el municipio

El PSOE de Alcalá de Henares ha lamentado este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidiera "a última hora" no celebrar el Consejo de Gobierno en el municipio y el Gobierno Regional ha contestado que iban a faltar algunos consejeros por viaje o enfermedad y hay obras que impiden celebrar la rueda de prensa en el consistorio.

A través de un comunicado, los socialistas han afeado esta decisión y han remarcado que es la segunda vez que se produce. Consideran que denota "falta de respeto institucional y poca seriedad". A pesar de esto, tienden la mano para que acabase celebrándose y "no se cancele distorsionando lo que ya se había preparado".

"Esperamos que la presidenta busque otro espacio para recibir de una vez al alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, quien lleva esperando dicha reunión más de 3 años, lo que denota el desinterés de Isabel Díaz Ayuso por nuestra ciudad y sus vecinos y vecinas. Esta reunión se iba a producir hoy, con un tiempo muy corto, pero finalmente no ha existido por el paso atrás de Ayuso", han señalado desde el PSOE.

Asimismo, los socialistas han instado, además, a Ayuso a que, a pesar de no acudir a la ciudad, "aclare públicamente si apoya la llamada al transfuguismo de la portavoz municipal del PP (Judith Piquet)", quien, aseguran, ha aleado al exedil de Ciudadanos Miguel Mayoral (abandonó su formación pero no dejó el acta de concejal) y ha instado a sus excompañeros a hacer lo mismo.

Para los socialistas, la presidenta regional "no quiere es dar explicaciones sobre aspectos fundamentales para la ciudad como la aprobación de los proyectos que el Ayuntamiento ha presentado al PIR", o sobre la inversión en colegios públicos.

Por último, el PSOE de Alcalá ha instado a Ayuso a que "deje de ignorar" a la ciudad y aborde proyectos importantes para los alcalaínos como la construcción de un hospital de larga y media estancia, el aparcamiento en Nuestra Señora de Belén, la finalización del IES Francisca de Pedraza, el desbloqueo de operaciones urbanísticas importantes que están pendientes en la ciudad o el proyecto para las piscinas de verano de la Ciudad Deportiva Municipal del Val.

IRÁN EN CUANTO SE PUEDA

Por su parte, fuentes del Gobierno regional han señalado que se ha informado al alcalde de que el Consejo de Gobierno no se celebraría finalmente en el municipio porque este miércoles no están varios consejeros por viaje o por enfermedad (Paloma Martín, David Pérez, Marta Rivera y Enrique López). Consideran que hacer un Consejo de Gobierno "en un municipio tan importante" sin la mitad de los consejeros "no es razonable".

Además, han hecho hincapié que a la hora de realizar los preparativos para su celebración se encontraron que están con obras en el edificio del Ayuntamiento "lo que impedía hacer la rueda de prensa en el consistorio".

En todo caso, han defendido que se ha informado adecuadamente al alcalde y se le ha trasladado que la previsión es ir cuando las obras estén terminadas.