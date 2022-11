Los memes más virales en España

¿Es el mundo un gran meme? Lo desconocemos, pero lo que tenemos claro es que los memes del Mundial de Qatar 2022 nos están sacando una sonrisa a diario.

Hace semanas que comenzó la cita futbolística por excelencia, el Mundial, y los aficionados están disfrutando del deporte rey mientras en las redes sociales se juega otro campeonato, el de esos pequeños montajes que convierten cualquier instante en un clic y disfrute viral.

Decir que los memes están de moda prácticamente sobra, pero es que es así. Desde hace algunos años el ingenio de muchos ha hecho que otros tantos vivan cada acontecimiento planetario de un modo diferente; ya no tenemos puesto el ojo únicamente en qué ocurre en el evento en sí, sino en todo lo que lo rodea. En ese nuevo mundo de imaginación y modernidad, tienen un sitio preferencial los memes, y es que no se trata de algo instantáneo o que se disipe con celeridad, sino de algo que va rebotando de teléfono en teléfono, fomentando incluso la relación con familiares y amigos.

Volviendo al Mundial, este acontecimiento global es en estos momentos el que más memes genera a diario. Goles, fallos garrafales, expulsiones, gestos, aficionados… Todo puede ser llevado al meme para hacer reír a quien menos te esperas. Lo cierto es que es un valor añadido al torneo, uno que hace que la vivencia del mismo sea más amena; pero claro, verlos todos es imposible. Por ello, para encontrar los mejores memes en español, te recomendamos que pases por Memedroid, un sitio dedicado específicamente a este fenómeno y en el que podrás encontrar los mejores y últimos memes de tu selección y jugadores favoritos.

Las estrellas, en el punto de mira

Brasil, Argentina, España… Las mejores selecciones y sus estrellas son las más propensas a terminar siendo un meme. Lo más curioso es que estos se generan desde la ignorancia, ya que gestos o acciones sin objetivo alguno terminan enmarcadas con alguna frase o montaje que provocan las sonrisas de millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Ellos no se enfadan; obviamente saben que forma parte del juego y que su fama lleva a estas consecuencias curiosas y graciosas que con el Mundial de Catar viven uno de sus mejores momentos.

Una vida vista desde el humor

Los memes no están hechos para reírnos de alguien en concreto, sino para reírnos todos. Se trata de dar a la vida ese toque de humor tan necesario. En un campeonato como este, claro está que algunos acabaran llorando y otros celebrando, pero si hay algo que nos puede unir es ese instante de alegría que no nos esperamos y nos puede sacar de ese momento de frustración por ver a nuestro o incluso perder una eliminatoria por penaltis. Sí, no hablamos de hacer burla, sino humor.

Coge tu dispositivo preferido (tablet, móvil, ordenador…) y echa un vistazo a esos últimos memes que endulzarán tu existencia en cuestión de minutos, ya verás cómo te pones a reírte sin darte cuenta.