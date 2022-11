El comité de huelga registra una petición de reunión urgente para retomar las negociaciones con la Consejería de Sanidad

el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha registrado este martes una petición de reunión urgente para retomar las negociaciones aunque ha recordado que, en cualquier caso, es la Consejería de Sanidad quien tiene la capacidad para fijar el encuentro.

Esta petición se produce poco después de que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, haya dejado en manos del sindicato médico Amyts, convocante de la huelga, el paso para restablecer las negociaciones.

Tras un encuentro el pasado martes en el que ambas partes alcanzaron un "avance importante" en las negociaciones que apuntaba a la posibilidad de un acuerdo inminente, el miércoles el encuentro entre ambas partes finalizó con las posturas muy alejadas.

Desde entonces no se ha vuelto a producir ningún nuevo contacto entre ambos y no hay fecha fijada para ello. En las últimas horas, asimismo , se han emplazado mutuamente a dar el paso de llamar a la otra parte para retomar las negociaciones.

"¿Qué quieren que hagamos para seguir la negociación? Yo ayer hice un llamamiento a medios, hoy le he llamado, no me ha cogido y le he dejado el mensaje en el contestador. ¿Qué es lo que quiere? Que le hagamos una petición por escrito para que luego diga que no la hemos hecho como hizo con la propuesta para las urgencias extrahospitalarias", ha destacado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

La Comunidad, en cambio, defiende que debe ser el comité de huelga quien dé el primer paso. "Ellos saben cuál es el mecanismo para contactar con la Consejería. Hemos demostrado siempre que la voluntad de dialogar es total, algo que hemos demostrado siempre y en todo momento y creo que es Amyts el que rompió la negociación con una nueva reivindicación después de que teníamos un preacuerdo. Yo creo que ellos son los que tienen que dar ese paso para continuar en esa negociación", ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Unas posturas enrocadas en la que ninguna de las partes dice estar dispuesta a ceder aunque, según recalcan, están a disposición de la otra parte y mantienen la voluntad de llegar a un acuerdo.

"Estamos a su disposición", señala el comité de huelga, "pero empezamos a pensar que es un consejero que está puesto por el gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer lo que está haciendo, dejar caer la Atención Primaria".

MUESTRA DE CUÁL ES SU VOLUNTAD

En la Consejería, ha dicho Escudero, estarían "encantados de continuar con esa negociación" aunque para ello, ha indicado, es necesario que el comité de huelga "también nos muestren cuál es su voluntad de poder hacerlo".

En este marco, el comité de huelga ha indicado que registrarán oficialmente una reunión urgente, aunque es la Consejería quien tiene la capacidad de convocar. Recuerda, además, que pese a insistir, no hubo ningún preacuerdo ni responde a qué va a pasar con el paciente 35 si se limita las agendas a 34 como propone.