Arganda abre el plazo de las Ayudas Sociales Extraordinarias para gastos por vivienda habitual

El Ayuntamiento de Arganda del Rey abre este viernes el plazo de presentación de la convocatoria pública para la concesión de Ayudas Sociales Extraordinarias dirigidas a vecinos y vecinas de Arganda del Rey con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el Ayuntamiento ha destinado un importe de 50.000 euros para la convocatoria. El plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 9 de diciembre, inclusive, y las solicitudes se pueden presentar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas) y de la Avenida del Cañal en La Poveda (de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas).

Para evitar esperas innecesarias se puede solicitar cita previa a través de http://citaprevia.ayto-arganda.es, el teléfono 918711344 o el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El documento de solicitud se puede descargar en https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2022/11/Solicitud-de-ayudas-vivienda-habitual-2022.pdf.

El procedimiento de concesión de las ayudas seguirá los criterios de valoración en atención a la renta familiar, a factores sociales y al valor catastral de la vivienda para 2022.

Esta convocatoria está dirigida a las personas físicas empadronadas en Arganda del Rey que sean titulares catastrales en 2022 de un inmueble de uso residencial (vivienda habitual), que cumplan los requisitos establecidos y que no estén incursas en alguna de las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario.

Los requisitos a cumplir incluyen tener una vivienda ubicada en el término municipal con un valor catastral en 2022 inferior o igual a 160.000 euros y que se use como vivienda habitual (vivienda residencial); no ser titular catastral en 2022 de ningún derecho de propiedad, usufructo, superficie o concesión administrativa sobre otra vivienda dentro o fuera del territorio nacional; tener una renta per cápita de la unidad familiar igual o inferior a 24.500 euros (equivalente al 1,75% del SMI vigente) y que el solicitante se halle al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a fecha de la solicitud.

Las bases completas con requisitos, destinatarios, documentación y plazos se pueden ver en https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2022/11/BASES-CONVOCATORIA-AYUDAS-VIVIENDA-HABITUAL-2022.pdf.