El panorama de España para la Copa del Mundo de Qatar

La Selección de España comienza su aventura en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el sueño de la escuadra que dirige Luis Enrique es regresar a ser protagonista de las grandes justas y repetir lo hecho en Sudáfrica 2010, cuando alzaron el título por primera vez en su historia. A continuación, damos un repaso por el panorama al que se medirá 'La Roja' en la máxima competencia del balompié.

Un sector accesible para estar en octavos

España se encuentra en el Grupo E junto a Alemania, Costa Rica y Japón, encuentros que estarán en las casas de apuestas deportivas para que los aficionados puedan arriesgar por su favorito en este sector, así como también de los 64 partidos de la Copa del Mundo.

'La Roja' comenzará su camino contra Costa Rica, que llegó a Qatar mediante el Repechaje; después disputará uno de los juegos más atractivos de la fase de grupos al verse las caras con Alemania; finalmente, llegará al duelo contra Japón sabiendo sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la competición.

- España vs Costa Rica: 23 de noviembre, Estadio Al Thumama

- España vs Alemania: 27 de noviembre, Estadio Al Khor

- Japón vs España: 1 de diciembre, Estadio Internacional Jalifa

Los 26 convocados de España para la Copa del Mundo

En la convocatoria de España destaca que Luis Enrique realizó un cambio generacional, con futbolistas que tendrán su primera oportunidad en la Copa del Mundo. Del equipo campeón en Sudáfrica 2010, solo Sergio Busquets integra la lista de 26 elementos que estarán en Qatar.

Porteros: Simón (Athletic Club), Raya (Brentford), Sánchez (Brighton).

Defensas: Laporte (Manchester City), Azpilicueta (Chelsea), Guillamón (Valencia), Torres (Villarreal), Alba (Barcelona), García (Barcelona), Gayà (Valencia), Carvajal (Real Madrid).

Centrocampistas: Koke (Atlético de Madrid), Busquets (Barcelona), Gavi (Barcelona), Soler (PSG), Llorente (Atlético de Madid), González (Barcelona), Hernández (Manchester City).

Delanteros: Williams (Athletic Club), Morata (Atlético de Madrid), Asensio (Real Madrid), Sarabia (PSG), Olmo (RB Leipzig), Pino (Villarreal), Fati (Barcelona), Ferrán Torres (Barcelona).

¿Cómo han sido las últimas Copas del Mundo para España?

La década pasada, España cumplió el sueño de toda una vida al lograr el título de la Copa del Mundo tras vencer a los Países Bajos en la final de Sudáfrica 2010. Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, el desempeño del equipo ibérico fue totalmente opuesto, ya que no lograron pasar de la fase de grupos, con lo que se terminó la era de muchos de aquellos campeones, la generación de oro.

En Rusia 2018, las cosas pintaban mejor, España clasificó como primer lugar del Grupo B, por lo que clasificó a los octavos de final donde cayó eliminado por Rusia en penales.

Sin duda, España será una de las selecciones a seguir en la Copa del Mundo de Qatar 2022, si bien no son favoritos por encima de escuadras como Brasil, Argentina o Francia, se espera puedan tener una actuación más destacada que lo hecho en las anteriores dos ediciones.