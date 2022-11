El Ayuntamiento de Madrid lanza una campaña para proteger al consumidor en el Black Friday

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña de 62 vídeos y folletos informativos para recordar ante la llegada del Black Friday que "las rebajas no afectan a los derechos del consumidor".

En la misma se informa, entre otros, de derechos como un buen etiquetado, que figure el precio de venta anterior y actual o que se mantiene la posibilidad de cambiar o devolver a pesar de estar en rebajas, según ha detallado la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, en rueda de prensa.

Durante su intervención ha subrayado que el Black Friday goza de "una gran acogida" entre los madrileños y, especialmente, en los comercios, que necesitan un revulsivo. Esta celebración supone, según fuentes del área de Economía, alrededor de un tercio del total de la campaña navideña.

"Son píldoras que apuestan por destruir creencias que llevan a comprar mal. Las estafas por Internet van en aumento, pero tienen menor arraigo que estas creencias que no son reales", ha insistido la vicealcaldesa, quien ha recordado que Policía Municipal ha diseñado un dispositivo especial de cara a las fiestas navideñas --en el que se incluye el Black Friday-- con 400 efectivos de refuerzo y hasta 750 en los días de más afluencia "sobre todo para garantizar la seguridad de quienes deambulen en las calles y evitar robos".

Además de la labor informativa, también se lleva a cabo una inspectora. El año pasado se acometieron 1.188 actuaciones con un sistema de doble vuelta. Se visita primero, se informa de la irregularidad y se vuelve para poder dar la oportunidad de subsanarla porque el objetivo "no es punitivo".

Del total, 838 fueron en primera vuelta y sobre las 350 fueron en segunda. En las primeras se detectaron 457 irregularidades (42,6%) de las que se subsanaron 305 en la segunda --por encima del 87%--.

Las más frecuentes fueron no exhibir los derechos de los consumidores durante la promoción --38,8%--, no informar de forma visible del período de vigencia de la promoción --37,6%--, no exponer con claridad las condiciones de venta al público --25,8%-- o no incorporar el precio anterior a la rebaja junto al minorado --18,4%--.

Entre los 62 vídeos, que tienen entre 1 y 3 minutos de duración, se incluyen recomendaciones como comprar en comercios y webs de confianza y recordatorios de que los objetos tienen tres años de garantía legal aunque se adquieran en rebajas, que los establecimientos tienen que responder ante las taras o que si se vulneran los derechos se puede interponer una reclamación.