Policía Nacional investiga el fuego mortal de Móstoles, que empezó en un cuarto con gran cantidad de ropa

La Policía Nacional está investigando el fuego ocurrido ayer en un piso de Móstoles, en el que murieron dos personas, y que empezó en una habitación en la que se acumulaba una gran cantidad de ropa y enseres, ha informado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El fuego se inicio alrededor de las 00.20 horas de este martes en un domicilio situado en un sexto piso de la calle Pintor El Greco de Móstoles. Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Nacional, que vieron que salía humo de una de las ventanas. Consiguieron acceder a la casa y cerca de la puerta encontraron un varón ya fallecido, que sacaron del lugar. Tuvieron que cerrar la puerta de la vivienda ante la gran cantidad de humo que salía hacia el rellano.

Las seis dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid que llegaron al lugar localizaron en el interior de una habitación a otra persona, también fallecida. Los bomberos logrado extinguir en pocos minutos el fuego, que ha afectado fundamentalmente a una habitación, si bien el resto de la casa se ha visto afectada por el humo. No obstante, el edificio no se ha visto perjudicado y no tuvo que ser desalojado.

Los fallecidos son dos varones españoles de 70 y 79 años, dos primos que vivían juntos. Ahora, los agentes están investigando las causas del incendio, pero todo parece indicar que se inició por algún calefactor o brasero que se extendió rápidamente por la gran cantidad de ropa acumulada en esa habitación.