El Ayuntamiento de Madrid reforzará la seguridad de los museos para evitar el vandalismo de los activistas climáticos

El Ayuntamiento de Madrid está elaborando un plan para reforzar la seguridad de los museos municipales ante la "ola de vandalismo" protagonizada por activistas del clima, ha anunciado este martes en la comisión de Cultura, Turismo y deporte la delegada del ramo, Andrea Levy.

"Ya hay protocolos de seguridad en museos y centros que estamos revisando, y estamos preparando un plan para reforzar al seguridad de los museos municipales, que no pueden ser búnkeres sino una invitación al conocimiento", ha explicado a continuación.

Las acciones contra obras de arte que se han sucedido en los últimos días han llegado a la comisión de Cibeles de mano de Vox. El edil Fernando Martínez Vidal ha lamentado que "activistas del fanatismo climático son el peligro para el patrimonio" y que "ante esa tropa Madrid tiene que defenderse".

Ha recordado cómo a principios del mes de noviembre dos activistas de Futuro Vegetal se pegaron a los marcos de los cuadros de 'La maja desnuda' y de 'La maja vestida' de Francisco de Goya expuestos en el Museo Nacional del Prado en señal de protesta por la emergencia climática.

En su réplica, Levy ha aseverado que "el legítimo derecho a la protesta no permite poner en riesgo el Patrimonio" así como que "es obligación de los poderes públicos velar porque se vele por estas obras". "La ola de vandalismo en museos no es anécdota, no es chiquillada, y no puede ser excusada alegando la preocupación por el clima o cualquier otra causa, porque son delitos contra el Patrimonio", ha aseverado a continuación.

Así, ha señalado que en el PP defienden "endurecer las penas como manera de desalentarlos (a los activistas) y ha pedido al Gobierno de la Nación "que emprenda una reforma". Del mismo modo ha lamentado "la tibieza de la izquierda a la hora de desacreditar estos actos".