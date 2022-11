Espinar asegura que continuará con su compromiso de portavoz y se pone a disposición de Maroto

La socialista Mar Espinar mantendrá su compromiso como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, con independencia de no haber sido designada como candidata a la Alcaldía; se ha puesto a disposición de la candidata, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, para coordinarse y detallarle el trabajo que están realizando en el Grupo Municipal y ha asegurado que no es momento de pensar en ella.

"Que no se haya apostado por mí para ser la candidata no significa que me vaya a desviar de mi compromiso. Voy a cumplir con él y voy a seguir trabajando y pateándome la ciudad", ha subrayado desde el Paisaje de la Luz.

Allí ha recordado que hace poco más de un año adquirió un compromiso con su partido, sustituir a Pepu Hernández en la portavocía socialista en Cibeles, un compromiso extensible con los militantes y con los ciudadanos de Madrid "para que el Grupo Municipal Socialista volviera a las calles, al barro, para que los vecinos vieran no solo al político al que se le pueden contar los problemas sino al que aporta soluciones". "En eso estoy y en eso voy a estar", ha remarcado ante la prensa.

"Soy una mujer que cree que una mujer vale lo que vale su palabra y voy a cumplir con ella", ha destacado Espinar, sin obviar que ha sido un mandato "nada fácil" en el que todos los concejales del PSOE "han hecho un trabajo extraordinario" y frente a un alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con quien ha sido complicado interlocutar "porque quiere hablar de todo menos de Madrid". También ha tenido palabras de agradecimiento para los vocales vecinos en los distritos.

SE ENTERÓ DE LA CANDIDATURA "POCO TIEMPO ANTES DE QUE FUERA OFICIAL"

La edil ha detallado a los periodistas que conoció la candidatura de Maroto "poco tiempo antes de que se hiciera oficial" y que se ha puesto a su disposición "para la coordinación y contarle todo el trabajo que se lleva haciendo". Asegura además que el Grupo Municipal Socialista "va a seguir trabajando para que la candidata llegue a 2023 en las mejores condiciones posibles". "A eso me comprometí y a eso voy a estar", ha reiterado.

También ha confirmado que a día de hoy Maroto no le ha comunicado nada sobre si cuenta con ella o no en su equipo pero que, se dé una situación u otra, Espinar ha subrayado que como portavoz del Grupo Municipal la ministra va a poder contar con ella para trabajar por los madrileños.

"PARTIDO A PARTIDO"

Preguntada dónde le gustaría estar después de que el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, augurara para ella un gran futuro en el PSOE-M, Mar Espinar ha contestado que, como hincha del Atlético de Madrid, ella va "partido a partido".

"Cuando se me comunique, se hable conmigo y se me expongan los términos ya valoraremos. No soy una persona egocéntrica, no creo que ahora mismo tenga que pensar en mí. Creo que tengo que pensar en los madrileños porque queda mucho por trabajo por hacer en Madrid y quedan poco más de seis meses" para las elecciones, ha manifestado. "Ojalá estuviera en ese momento donde pudiera ponerme a pensar en mí, creo que queda muchísimo trabajo por hacer en Madrid", ha declarado la concejala.

Con Maroto ha hablado por teléfono para felicitarla y darle la enhorabuena "porque viene a un lugar maravilloso donde la política a veces es un poco desagradecida pero es el lugar más bonito del mundo donde se puede estar".

"NO SOY UNA POLÍTICA DE REDES SOCIALES"

También ha sido preguntada por las razones por las que no se vieron tuits de felicitación a Maroto firmados por ella, algo que sí que han hecho otros concejales del Grupo. "La razón es que no soy una política de redes sociales: cuando me enteré lo primero que hice fue escribir a Reyes Maroto. Me he puesto a su disposición para sentarnos cuando ella pueda para poder coordinarnos y contarle todo el trabajo que llevamos haciendo", ha explicado.

"Creo que es lo que tenía que hacer, dirigirme directamente a la candidata Reyes Maroto. Creo que no era necesario hacer una exhibición pública en redes sociales", ha alegado, unido a que ha destacado que que es raro que en sus redes sociales cuelgue algo "que no sea trabajo municipal".