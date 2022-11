El Teatro Real acoge el 28 de noviembre la gala de los International Opera Awards 2022

El Teatro Real acogerá el próximo 28 de noviembre a las 19.30 horas la gala de entrega de los International Opera Awards 2022, en la que será la primera vez que el evento se celebra fuera del Reino Unido.

Durante la gala, participarán cantantes de prestigio, como las sopranos Nadine Sierra, Jessica Pratt, Barno Ismatullaeva y Serena Sáenz, y los tenores Francesco Demuro y Xabier Anduaga, entre otros, que actuarán Junto al Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, bajo la dirección de José Miguel Pérez Sierra.

El locutor británico Petroc Trelawny será el encargado de presentar la ceremonia, íntegramente hablada en inglés y sin traducción al castellano, para no prolongar demasiado su duración, señala el Teatro Real, que ganó en 2021 el premio a la Mejor Compañía de ópera.

Los finalistas y ganadores de cada categoría, con excepción del Premio de los Lectores, han sido seleccionados por un jurado internacional compuesto por críticos de ópera, directores artísticos e intérpretes de 20 países y presidido por John Allison, editor de la revista Opera, cofundador de los premios.

"La vuelta de la Gala a un teatro, con público presencial, y saliendo por primera vez del Reino Unido, tiene un enorme poder simbólico e impulsa la proyección internacional de unos premios que nacieron en 2012 precisamente para estimular la unión del mundo lírico más allá de las fronteras y de contextos económicos, sociales y políticos. Así, tiene mucha relevancia que los nominados de la presente edición procedan de 30 países de Europa, Norteamérica y también de Ucrania, Rusia, Uzbekistán, Lituania, Turquía, Corea del Sur, Australia, Samoa, México, Chile y Sudáfrica", ha destacado el Real.

La recaudación de la Gala será para la International Opera Awards Foundation, que ofrece becas para nuevos talentos y protege a los profesionales de la ópera más vulnerables a través de su Artist Hardship Fund, creado en 2020.

NOMINADOS

La lista de nominados está formada por la categoría de Nueva Producción, a la que aspiran Bregenz Festival: Madama Butterfly (d. Andreas Homoki); English National Opera: The Handmaid's Tale (d. Annilese Miskimmon); festival d'Aix-en-Provence: L'incoronazione di Poppea (d. Ted Huffman); Glyndebourne: La Voix humaine/Les Mamelles de Tirésias (d. Laurent Pelly); Teatro Nacional de Brno: The Greek Passion (d. Jirí Herman) y Festival de Salzburgo: Il trittico (d. Christof Loy).

Las operas estrenadas a nivel mundial aspirantes a ganar el premio Estreno Mundial son Awakenings (Tobias Picker/Opera Theatre of Saint Louis); Castor and Patience (Gregory Spears/Cincinnati Opera); Grete Minde (Eugen Engel/Theater Magdeburg); Madama Butterfly (Huang Ruo/Santa Fe Opera); The Time of our Singing (Kris Defoort/La Monnaie De Munt) y Violet (Tom Coult/Music Theatre Wales).

En la categoría de Cantante Masculino, el jurado ha seleccionado como candidatos a Benjamin Bernheim, Allan Clayton, Stéphane Degout, Enea Scala, Russell Thomas y Georg Zeppenfeld. En la categoría de Cantante Femenina, las artistas nominadas son Svetlana Aksenova, Stéphanie D'Oustrac, Sabine Devieilhe, Federica Lombardi, Au rine Stundyte y Pretty Yende.

Asimismo, los nominados en Escenografía son Lizzie Clachan, Paolo Fantin, Michael Levine, Tom Piper, Rainer Sellmaier y Leslie Travers; en Dirección de Escena: Rosetta Cucchi, Stefan Herheim, Tobias Kratzer, James Robinson, Simon Stone y Adele Thomas; Dirección Musical: Edward Gardner, Eun Sun Kim, Oksana Lyniv, Joana Mallwitz, Carlo Rizzi y Daniele Rustioni; Talento Emergente: Anthony Almeida (director de escena), Iván Ayón Rivas (tenor), Federica Guida (soprano), Barno Ismatullaeva (soprano), Iván López Reynoso (director musical), Masabane Cecilia Rangwanasha (soprano), John Savournin (director), Yaritza Véliz (soprano), Nil Venditti (director) y Nardus Williams (soprano)

En cuanto a la dirección musical, los profesionales Edward Gardner, Eun Sun Kim, Oksana Lyniv, Joana Mallwitz, Carlo Rizzi y Daniele Rustioni optan también por un galardón. A Premio de los Lectores, los nominados son Asmik Grigorian, Saioa Hernandez, Jonas Kaufmann, Lisette Oropesa, Pene Pati, Golda Schultz, Andreas Schager y Michael Spyres.

En la categoría Ópera Digital, los nominados son The Copper Queen (Ópera de Arizona), Upload (Ópera Nacional de Holanda), Gianni Schicchi (Ópera de Grange Park), Out of the Ordinary (Ópera Nacional de Irlanda), IL TRIONFO.HER TEMPLE (Teatro Nacional de Mannheim) y Soldier Songs (Ópera de Filadelfia); en Igualdad de Oportunidades: Foundation Studio (Cape Town Opera), Opera for Peace, Opera Philadelphia, Opera Theatre of Saint Louis, Pacific Opera y Tapestry.

Asimismo , en la categoría Festival, el Donizetti Festival (Bergamo), Garsington Opera, George Enescu Festival, Oper Leipzig Wagner 22, Santa Fe Opera y Savonlinna Festival son los seleccionados por el jurado. En cuanto a Grabación (ópera completa): Barry: Alice's Adventures Under Ground (Irish National Opera/Signum) CD; Debussy: Pelléas et Mélisande (Les Siècles/Harmonia Mundi) CD; Dvorák: Rusalka (Teatro Real/C Major) DVD; Offenbach: Le Voyage dans la lune (Choeur et Orchestre National Montpellier Occitane/Bru Zane) CD; Weber: Der Freischütz (Freiburger Barockorchester/Harmonia Mundi) CD y Zandonai: Francesca da Rimini (Deutsche Oper Berlin/Naxos) DVD.

En Grabación (recital), Benjamin Bernheim: Boulevard des Italiens (DG); Marianne Crebassa: Séguedilles (Erato); Elsa Dreisig: Mozart x 3 (Erato); Sondra Radvanovsky: Donizetti-Three Queens (Pentatone); Michael Spyres: Baritenor (Erato) & Jonathan Tetelman: Arias (DG) son los candidatos. También hay una categoría de Sostenibilidad, que reconocerá a una de las siguientes entidades: Glyndebourne, Ópera de Gotemburgo, cultura para el Futuro (Dresde), English National Opera, La Monnaie y Ópera de Lyon.