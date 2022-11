Simeone: "Somos una familia, es el momento de estar todos juntos"

Majadahonda (Madrid), 5 nov.- Una vez superado "el luto del día posterior" de la derrota contra el Oporto (2-1), Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado que "la vida continua" para el conjunto rojiblanco, que aguarda al Espanyol con un mensaje de unidad en el equipo, al que comparó con la "familia" y, como tal, "es el momento de estar todos juntos" cuando hay problemas.

"Esto es como una familia. En las familias solemos tener durante un año entero diferencias con algún primo, pelea con tu mujer, cambio de opinión con tus hermanos, pero, si hay un problema, después hay una reunión, se juntan todos y hablando y sintiéndonos cerca identificas por qué se le llama una familia. Y nosotros somos una familia. Como somos una familia, es el momento de estar todos juntos", proclamó el entrenador en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

En un momento de crisis como el actual, cuestionado más que nunca por algunos sectores de la afición, Simeone se exige "más" y "darle más" a sus seguidores. "Nunca fui de pedir absolutamente nada. Entiendo y convivo y en mi forma de vivir que hay que dar y nosotros, el equipo, todos, el grupo, tiene que dar más porque la gente va estar. La gente quiere ganar, ir a ver un espectáculo, ante el horario, domingo a las dos de la tarde, imagino que irá con muchos hijos a ver el partido y quieren pasar un buen momento con sus hijos. No creo que vayan dispuestos a pasar un mal momento. Nosotros somos los que tenemos que dar para que esto suceda", advirtió el técnico, tras el batacazo sufrido en Oporto el pasado martes.

"Hemos tenido el luto del día posterior, porque también si a uno no le duelen las cosas entiendo que no está bien. De la misma manera que uno disfruta y festeja cuando le toca ganar, tiene que estar mal cuando las cosas no salen como quisiera. Pero la vida continua, vuelve a salir el sol por la mañana, o no. Esperemos que mañana tengamos un buen día", dirigió su mirada hacia el partido de este sábado.

"En Oporto no fuimos nosotros. Desde el arranque del partido no pudimos representar el encuentro que queríamos y, sobre todo, la jerarquía que tiene este equipo y el trabajo que viene haciendo, pero hay que asumirlo, ver la realidad, buscar trabajar y, más que nunca, partido a partido", expresó Simeone, que asume que es "el primer responsable siempre de lo que suceda, de cómo se preparan los partidos y cómo se logra demostrarlo en el campo".

"Tenemos que llevar la parte emocional al mejor lugar. Vamos a enfrentar a un equipo que compite bien, si vemos los últimos resultados siempre fueron cortos, con un gran entrenador que gestiona muy bien sus equipos, que lo ha hecho muy bien en su etapa anterior en Granada, y está buscando encontrar su mejor versión en el Espanyol. Un equipo que va a jugar la segunda pelota, seguramente con un 5-3-2 invitándonos a tener errores, a ponernos nerviosos, a tener ansiedad, a apresurarnos, a que el partido los minutos corran y tendremos que entender todo esto para hacer el partido que queremos hacer", dijo.

Simeone ya dispondrá de Marcos Llorente, un mes después, y de Thomas Lemar, tras tres semanas de recuperación, para el choque contra el Espanyol. Aún no de Koke Resurrección, ya en la última parte de su puesta a punto. "Convivieron una temporada fantástica (en 2020-21, cuando el Atlético fue campeón de Liga), cuando todos me criticaban que Koke jugaba de medio centro, que no lo olvido, porque decían que no era medio centro, que no recuperaba, y logramos convivir con esta situación y llegar al objetivo más grande de ganar la Liga con Koke de medio centro abajo", recordó.

"Koke es muy importante para el equipo, igual que Lemar, que tiene un juego diferente, con mucha velocidad en la transición para poder atacar, eludir, sacarse gente de encima. Los otros futbolistas son más similares, con características también diferentes. Y Marcos también es un mediocampista-delantero, que el año que ganamos la Liga hizo su mejor temporada. No tengo ninguna duda de que son jugadores importantes para el equipo, que no pudieron estar estos últimos partidos. Ya Marcos va a poder estar mañana con Lemar para darnos una mano y buscar seguir sumando cosas positivas para el bien del equipo", afirmó.

De fondo, ya se acerca el Mundial de Qatar 2022. ¿Puede haber influido en el rendimiento de su plantilla? "No. El yo futbolista no tengo ninguna duda de que si estaría a pocos días de jugar el Mundial tendría una gran ilusión, porque lo mejor que le puede pasar a un futbolista es jugar un Mundial y representar a un país, pero en el momento que me estaría vistiendo para jugar con mi equipo me olvidaría en cada acción que tengo un Mundial por delante, porque, cuando uno juega, lo hace para ganar donde sea. Cuando uno compite, se olvida... Si es competitivo. Tenemos mucha gente competitiva que quiere representar esto con hechos, no con palabras", contestó.

Simeone, por otro lado, no se pronunció sobre el hecho de que Óscar 'Profe' Ortega, su preparador físico en el Atlético, vaya a ir finalmente al Mundial 2022 con la selección de Uruguay. "Nunca opino en público del tema del Profe y seguramente, cuando llegue su debido momento, el club informará y comentará todo lo que sucedió, lo que pasa y la realidad que va a vivir", apuntó.