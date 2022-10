Simeone: "Paciencia, saber sostener los golpes y afirmarse en el ring"

Redacción Deportes, 31 oct.- Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, reafirmó este lunes su "ilusión" de seguir en el club rojiblanco rumbo al partido por la Liga Europa contra el Oporto, expresó el dolor y "la responsabilidad" por la eliminación de la Liga de Campeones y ratificó su convicción en el equipo y en los jugadores, en un momento de "paciencia, saber sostener los golpes" y afirmarse "en el ring".

"Desde el partido con el Sevilla hemos empezado a tener un camino bastante regular, dentro de lo que nuestro juego nos permite y buscábamos. Los chicos lo han desarrollado de la misma manera. Por eso ganamos en Sevilla, al Betis y en Bilbao, aunque no lo hicimos seguramente con tanta contundencia de local", repasó en la rueda de prensa en Do Dragao, en la víspera de cerrar la fase de grupo de la Liga de Campeones.

"Pero creo que la línea a seguir, más allá de un gol o de un penalti fallado en el empate final con el Leverkusen o un 2-2 que podía ser 3-2 para nosotros el otro día y fue 3-2 en contra (frente al Cádiz), nos ayuda a ver que hay cosas que mejorar. Creo en el equipo. Confío en mis jugadores. Se lo digo a ellos continuamente. Sé que tenemos un buen equipo. Hay que tener paciencia, saber sostener los golpes y cuando uno se afirma en el ring después toca alguna para nosotros", enfatizó ante de jugarse todo su futuro en la competiciones continentales: la Liga Europa o nada, dependiendo de su resultado frente al Oporto.

"A mí me enseñaron desde chico a competir siempre. Y mañana nos toca una realidad, que nos espera la oportunidad y la posibilidad de llegar a la Liga Europa si las cosas las hacemos bien. Hay que prepararse, estar fuerte, visualizarlo y quererlo. Iremos a buscar el partido con las armas que tenemos, con la búsqueda que siempre intentamos hacer y sabiendo que en este caso nos hemos quedado fuera de la Champions y está la posibilidad de jugar la Liga Europa", apuntó el técnico, cuyo equipo será tercero de grupo si gana o si emula el mismo resultado que el Bayer Leverkusen, su perseguidor, un punto por detrás, contra el Brujas.

El Atlético ya no tiene ninguna opción de continuar en la Liga de Campeones. "Me jode y con lo que sufro más es por toda la gente que trabaja alrededor de toda esta búsqueda que venimos logrando hace muchos años. Obviamente, el club, la gente que siempre está con nosotros, ni que hablar los chicos, porque, más allá de haber podido hacer mejor las cosas, porque si no estamos en Champions es porque hay cosas que no hicimos bien, no tengo nada que reclamar competitivamente", expuso.

"Estoy preparado para competir. No sé hacerlo de otra manera. Desde chico me criaron de esa manera, sabiendo que puedes perder. ¿Qué es mucho más lindo ganar? No tengo ninguna duda para todos, pero también puedes perder", abundó el técnico, que insistió en el dolor que le ha supuesto la eliminación de la máxima competición continental, cuando fue preguntado por si percibe que su mensaje ya no tenga tanto efecto en el vestuario.

"Si me guío por esto que comentas, allá por el cuarto año decíamos lo mismo, por el sexto volvíamos a repetirlo, cuando entramos en la pandemia estábamos sextos a once puntos de llegar a un lugar que era dificilísimo y lo logramos; vino la temporada siguiente, donde parecía que no podíamos ganar la Liga, que nos caíamos, y conseguimos ganarla...", dijo.

"La temporada última fue muy irregular, con la fortaleza sobre todo que nos transmitió el club en el momento más importante a falta de catorce partidos y el grupo, los jugadores y la gente se compenetró y volvimos a estar todos juntos, como tenemos que estar para llegar al objetivo. Hoy quedamos afuera de la Champions, que nos duele, claro que nos duele. Me jode más por la responsabilidad que tenemos de parte de mucha gente. Pero es la realidad. Y contra la realidad no podemos ir. Los invito a estar juntos y fuertes. Ojalá que podamos demostrar en el campo y no con tantas palabras lo que sentimos", expresó.

"La gente necesita resultados. Cuando muchas veces discutimos con los estilos y todo ese tipo de cosas, la gente quiere que su equipo gane. No importa cómo gane. A partir de que no se gana se abre un abanico que ustedes (los periodistas) son grandes especialistas para que se desarrollen con una gran intensidad", recalcó Simeone, quien remarcó las "dificultades para preparar los partidos" en este maratón de encuentros: "Es mucho más teórico que práctico, porque no podemos casi entrenar, pero a nadie le importa. Lo único que importa es que mañana hay que sacar un resultado importante".

¿Puede ser su último partido de Liga de Campeones con el Atlético de Madrid? "Lo importante es estar preparado para lo que nos toque en cualquier momento. Mi ilusión es seguir estando en el club trabajando y volver a estar en la 'Champions' la temporada que viene, porque es lo que trazamos como objetivo siempre, desde que empezamos. No hay que alejarse de lo que siempre hemos buscado, el partido a partido. Necesitamos vivir el día a día, el partido a partido, y queda mucho para eso".