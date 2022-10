Ancelotti: "Thibaut hizo autocrítica; tenemos que ser más agresivos"

Madrid, 29 oct.- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, hizo una lectura positiva de las palabras del meta Thibaut Courtois tras la primera derrota de la temporada, el martes ante el Leipzig (3-1), y coincidió en que deben "ser más agresivos" y estar "concentrados" para no tener más tropiezos.

"Thibaut hizo autocrítica, feroz no me parece pero es verdad que tenemos que ser más agresivos y concentrados. Hay que hacer autocrítica, hemos mirado lo que pasó contra el Leipzig y vamos a intentar corregirlo", manifestó en rueda de prensa.

Revisado el partido, Ancelotti no cree que sus jugadores estuviesen faltos de actitud ni que fuese un exceso de confianza por estar ya clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Hemos evaluado lo que ha pasado, hemos visto los errores que hemos tenido al principio, no ha sido falta de actitud, fueron errores de posicionamiento a balón parado donde el equipo suele ser más contundente y efectivo. Desde ahí tenemos que pensar en sacar lo mejor en los cuatro partidos hasta el parón. Es un momento importante de la temporada", analizó.

Las lecciones que dijo sacarían tras la derrota, las enfocó el técnico italiano a la atención en cada momento de los partidos, comprensivo con la parte motivacional y la dificultad de mantenerla alta en cada cita, jugando cada tres días.

"Siempre tienes que estar focalizado desde el principio. Hay que pensar que es como el último partido de la temporada, no pensar que se tiene ventaja y prepararlo pensando en puede darte un título. Jugando cada tres días es más complicado tener siempre una motivación muy alta", reconoció.

EL REAL Madrid NO FICHARÁ EN EL MERCADO INVERNAL

Descartó Ancelotti que el Real Madrid vaya a acudir al mercado de invierno en busca de un delantero centro por los problemas musculares que se están repitiendo de Karim Benzema o las lesiones de Mariano Díaz. "No estamos pensando en el mercado de invierno porque no estamos interesados, esta es la plantilla que seguirá hasta final de temporada y no va a cambiar".

Y espera la reacción de sus jugadores ante el Girona, día en el que aseguró se verá al "Real Madrid de siempre, que da la cara y nunca se rinde", con una actitud que dijo se debe repetir en los cuatro partidos que restan hasta el Mundial. "El equipo está concentrado sabiendo que hay un Mundial muy cerca pero los jugadores no hablan de él, todos quieren jugar y estar disponibles, no veo baja mental".

Elogió el rendimiento del uruguayo Fede Valverde, que regresa al equipo en un momento en el que es "uno de los mejores del mundo seguro", y analizó el rendimiento del francés Eduardo Camavinga, preguntado por un mejor rendimiento cuando sale desde el banquillo.

"Marca más la diferencia por su calidad física cuando los partidos están más abiertos, sus cualidades físicas son más efectivas que cuando el partido está cerrado. No es su culpa, no es que juegue peor cuando empieza el partido. Cuando hay menos espacios se puede mostrar menos. Si lo comparo con Kroos, evidentemente no tiene su lectura, pero estamos muy contentos con Camavinga. Es muy joven y no hay muchos jugadores a su edad en Europa con esta calidad".

El bache en el que se encuentra el Barcelona, eliminado de la Liga de Campeones, no piensa Ancelotti que se vaya a trasladar a LaLiga. "No sé si le va a afectar o no, lo que tengo muy claro es que el Barcelona va a ser el rival hasta el final para ganar LaLiga. Hay momentos en una temporada con bajas, momentos buenos y malos, pero tengo claro que al final va a ser una lucha contra el Barcelona".

MIGUEL Y REINIER, SEGUIMIENTO A CEDIDOS EN EL GIRONA

Recordó Ancelotti los partidos que jugó Miguel Gutiérrez en el inicio de su segunda etapa en el Real Madrid. "Empezó la temporada porque teníamos la baja de Mendy y la de Marcelo, por eso se incorporó al primer equipo y lo hizo bien".

Y desveló que evalúan cada partido que juega con el Girona y su crecimiento para decidir su futuro. "Es un jugador que estamos evaluando para el futuro. No ha sido descartado, es cedido y si lo hace bien puede volver. Es un jugador que todavía tiene una evaluación por parte nuestra"

En el caso del brasileño Reinier, el técnico madridista confía en que acabe mostrando sus cualidades. "Tiene calidad, ha hecho la pretemporada con nosotros y es un centrocampista con calidad. Hasta ahora no ha sido capaz de mostrar su mejor nivel, pero el fútbol tiene muchos ejemplos de jugadores que han dado su mejor versión a los 28 o 30. Calidad tiene para jugar en un equipo de gran nivel".