Los amantes de la buena música tienen una cita esta noche en el Wizink con Franz Ferdinand

El lugar elegido para este esperado concierto en la capital de España, es el Wizink Center hoy 26 de octubre.

La banda repasará gran parte de sus grandes éxitos y piezas de su interesante discografía. El grupo lleva el nombre del archiduque austrohúngaro, cuyo asesinato provocó la Primera Guerra Mundial, Franz Ferdinand. De alguna manera, esta referencia ayudó a los músicos a crear un sonido único.

Es decir, combinar los cánones de la música de los años 2000 y 2010 con el rock artístico, la música dance, el dubstep y muchos otros estilos. A finales de 2001, el cantante y guitarrista Alex Kapranos y el bajista Bob Hardy comenzaron a trabajar juntos.

Más tarde conocieron a Nick McCarthy, un pianista y contrabajista de formación clásica. El músico originalmente tocaba la batería en la banda. A pesar de que nunca antes había sido batería. El trío ensayó en la casa de McCarthy por un tiempo. Después, conocieron y empezaron a tocar con Paul Thomson. El ex batería de Yummy Fur quería reemplazar la batería por la guitarra.

El castillo, sede de la banda, se convirtió en la sede de Franz Ferdinand. Allí ensayaron y celebraron eventos similares a las fiestas rave. Los eventos incluyeron no solo música, sino también otras formas de arte.

Hardy se graduó de la Escuela de Arte de Glasgow y Thomson y también actuó como modelo allí. Los miembros de la banda necesitaba un nuevo espacio de ensayo una vez que la policía descubrió sus fiestas artísticas ilegales.

Para el verano de 2002 tenían material grabado para un EP que ellos mismos iban a editar, pero corrió el boca a boca sobre este grupo, por lo que pronto (más precisamente en el verano de 2003) Franz Ferdinand firmó un contrato con Domino.

El EP de la banda "Darts of Pleasure" fue lanzado en otoño del mismo año. La banda pasó el resto del año trabajando con otros grupos como Hot Hot Heat e Interpol. El segundo sencillo de Franz Ferdinand, Take Me Out, apareció a principios de 2004.

Este sencillo les dio gran popularidad en el Reino Unido y sentó las bases para el álbum debut de la banda. El LP titulado "Franz Ferdinand" fue lanzado en febrero de 2004 en el Reino Unido y un mes después en los Estados Unidos.

En septiembre del mismo año, el álbum ganó el premio Mercury. Los competidores de Franz Ferdinand incluían Streets, Basement Jaxx y Keane. El álbum también recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum Alternativo en 2005.

"Take Me Out" recibió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Dúo de Rock. La banda pasó la mayor parte de 2004 trabajando en su segundo álbum más ecléctico, You Could Have It. El trabajo fue mejor y más productivo con el productor Rich Bones. Tras su lanzamiento en octubre de 2005, el álbum fue nominado a "Mejor álbum alternativo".

Franz Ferdinand comenzó a escribir canciones para su tercer álbum en 2005. Pero las pistas terminaron en su nuevo trabajo, que la banda planeó convertir en un álbum conceptual de "pop sucio". El grupo colaboró con varios productores para ayudarlos a desarrollar un sonido más bailable y orientado al pop.

Erol Alkan y Xenomania, el equipo de producción detrás de muchos de los éxitos de Girls Aloud, fueron la primera opción para producir antes de que Franz Ferdinand eligiera a Dan Carey, quien había trabajado con Kylie Minogue, CSS, Hot Chip y Lily Allen.

La canción "Lucid Dreams" apareció como banda sonora del videojuego Madden NFL 09. La composición se lanzó en el otoño de 2008. A principios de 2009, salió el sencillo "Ulysses". Apareció una semana antes del lanzamiento del tercer álbum de Franz Ferdinand, Tonight.

Ese verano, la banda lanzó el álbum Blood, inspirado en remixes de canciones de Tonight. En 2011, Franz Ferdinand lanzó el EP Covers que incluía versiones de las canciones "Tonight" de artistas como LCD Soundsystem, ESG y Peaches.

El cuarto álbum de la banda, Right Thoughts, Right Words, Right Action, incluyó colaboraciones con Joe Goddard, Alexis Taylor, Peter Bjorn y John Björt Yttling de Hot Chip, Roxanne Clifford de Veronica Falls y DJ Todd Terrier. Salió en agosto de 2013. El álbum les dio a los oyentes un sonido audaz y poco convencional que recuerda a los primeros trabajos de la banda.