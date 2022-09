¿Cuáles son las razones para pedir un préstamo?

Archivado en:

Son muchas las razones que pueden llevar a alguien a pedir un préstamo personal. No obstante, esta decisión ha de ser meditada y se han de tener en cuenta cuáles son los motivos en virtud de los cuales se puede plantear esta opción.

¿Cuándo se debe pedir un préstamo? Las razones más habituales para solicitar un préstamo

Alguno de los motivos más comunes por los que se suele pedir un préstamo son los siguientes:

- Pagar deudas: una de las razones más comunes para solicitar un préstamo es para poder hacer frente al pago de ciertas deudas. De esta forma, a través de un préstamo se pueden reagrupar las deudas que se tienen con diferentes acreedores, unificando los pagos y asumiendo una sola responsabilidad. Esto es ventajoso e inteligente, ya que es más sencillo gestionar una sola deuda que varias.

- Adquirir un vehículo: disponer de un vehículo a veces es una verdadera necesidad. Asimismo , esta es una compra importante por el gran desembolso de dinero que conlleva. No siempre se puede hacer frente al pago de, en ocasiones, las decenas de miles de euros que cuesta un coche. En estos casos, son muchos los que deciden solicitar un préstamo.

- Pagar estudios: también son muchos los que deciden solicitar un préstamo para poder costearse los estudios universitarios o los de sus hijos. A pesar de que en España las matrículas de la Universidad no son excesivamente caras, lo cierto es que hay mucha gente que no puede hacer frente a este gasto y a otros que derivan de asistir a la universidad como el alquiler o la compra del material que se necesita.

- Adquirir una vivienda: comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier persona. Además, es una de las compras más caras que una persona puede hacer. Es por ello por lo que son pocos los que tienen el dinero suficiente para comprar una vivienda. Así pues, la gran mayoría apuesta por solicitar una hipoteca para poder adquirir una vivienda.

- Urgencias: hay ocasiones en las que se producen imprevistos y urgencias que necesitan de la realización de un gasto de dinero completamente imprevisto. En estos casos, hay mucha gente que no dispone de líquido suficiente como para poder responder a este imprevisto y necesita solicitar un préstamo para poder gestionar esta situación de forma adecuada.

Sin duda, solicitar un préstamo es una decisión que se ha de tomar de forma meditada y siempre por un motivo de peso, ya que un préstamo no deja de ser una deuda que quien lo solicita deberá pagar. Es por ello por lo que lo mejor es contar con el asesoramiento de un buen comparador de préstamos que nos ofrezca aquellos que mejor se adaptan a nosotros.