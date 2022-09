Arganda abre las inscripciones para las actividades de otoño del Enclave Joven

Archivado en:

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha abierto este miércoles las inscripciones para las actividades de otoño e el Enclave Joven, que se pueden realizar en las dependencias de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, todas las actividades tendrán lugar en el Enclave Joven, a excepción del nuevo taller 'Oh my cooking', el cual se desarrollará los martes a las 17.30 horas en el CRIA La Pecera, habiendo dos grupos, uno de 10 a 13 años y otra de 14 a 17 años. Este taller de cocina tiene un precio de 5 euros al mes.

Los miércoles a las 17.30 horas será el turno del taller gratuito de manualidades 'Do It Yourself', mientras que los jueves a las 17.30 horas se celebrará el 'Espacio Joven', para que chicos y chicas a partir de 10 años pasen una tarde llena de juegos de mesa, Play Station 4, ping pong o futbolín. Los viernes, como viene siendo habitual, tendrán lugar las actividades del 'Viernes + Joven', dirigido a mayores de 12 años.

Como novedad, un martes y jueves al mes de 18:30 horas, se realizará "Enclave de Filosofía", un espacio de diálogo, comunicación y reflexión que se dividirá en dos grupos, uno de 16 a 25 años y otro a partir de 26 años.

Junto a esta programación semanal, hay que citar el Foro de Participación Infantil, donde los jóvenes de 10 a 14 años podrán debatir y opinar sobre diferentes temas del municipio, al igual que los espectáculos de 'Abierto desde el anochecer', que se desarrollarán un viernes y un sábado al mes a las 22 horas.

Asimismo habrá programación especial de Halloween, con el ya tradicional pasaje del terror, las actividades de los días no lectivos del 5 y 7 de diciembre y la programación navideña.