Ruiz Escudero no se plantea "a día de hoy ser candidato a la alcaldía de Pozuelo

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado este martes que no ha abordado con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, su posible designación como candidato del PP a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón.

"Ni me lo he planteado. Tenemos suficiente trabajo", ha bromeado el máximo responsable de la Sanidad madrileña sobre un "rumor" que le acompaña desde hace años. Ruiz Escudero es presidente del PP de Pozuelo de Alarcón y su nombre suena como candidato a la Alcaldía en las próximas municipales de mayo, en sustitución de la actual alcaldesa de la localidad, Susana Pérez Quislant.

"No he hablado con la presidenta de este tema. La presidenta marcará los tiempos para designar candidatos", ha indicado. En este sentido, ha recalcado que "si llega ese ofrecimiento" ya tomará la decisión. "A día de hoy no me lo planteo", ha insistido.