Vecino del edificio de la explosión de Malasaña: "Pensé que había estallado un camión contra la fachada"

Varios vecinos han tenido que desalojar sus viviendas con lo puesto y a la carrera tras la explosión ocurrida esta mañana en el número 28 de la calle San Vicente Ferrer de Madrid, que ha provocado un incendio en el bajo del inmueble, por el que ha resultado herida grave por quemaduras de entre segundo y tercer grado una mujer de 70 años.

Uno de estos vecinos ha sido Mario que, en declaraciones Televisión, ha contado que la deflagración le pilló durmiendo pero que se despertó de repente porque "el edificio y su cama se movió". "Pensé que había estallado un camión contra la fachada. Estamos acostumbrados que haya mucho ruido en esta calle. Me he asomado por la ventana y no vi gran cosa y empecé a realizar mi rutina mañanera", ha indicado.

Pero al poco tiempo ha visto que entraba humo en su casa y estaba ardiendo una zona del patio de corralas. "En la ventana no veía nada, todo era negro. Yo he salido corriendo pero no he visto nadie más. Me ha parecido raro pero me he puesto en contacto con los vecinos y estaba bien todo el mundo pero la señora a la que le ha explotado la bombona estaba grave, estaba quemada, la he visto. En mi casa creo y espero que está bien", ha señalado Mario.

Por su parte, Eddy, un venezolano vive en otro bajo del edifico afectado, ha detallado televisión que oyó la explosión y saló corriendo con prisas a la calle, pero tuvo que volver a por su documentación, "que es lo que más importante". Ya luego no pudo regresar a su casa porque los bomberos y la Policía comenzaron a acordonar la zona y a impedir el paso a la misma.

"En el momento fue algo que uno no se le espera. Lo importante es que estamos vivos. En mi piso se cayó la parte del techo de la ducha. De momento no nos han dicho cuándo podemos volver hasta ver las condiciones en las que está el inmueble", ha narrado Eddy, que junto al resto de los residentes en la corrala no podrán hoy dormir en sus casas y se están entrevistando con Samur Social para, en caso de no disponer de hospedaje, puedan darles una solución habitacional.