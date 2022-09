¿Hay algo que pueda ir mal con el Bitcoin? Mt. Gox proyecta una sombra relativamente larga y prolongada

Archivado en:

Aunque ya han pasado ocho años desde uno de los peores fraudes de intercambio de Bitcoins de la historia de la criptomoneda, los inversores siguen preocupados porque la quiebra de Mt. Gox pueda provocar una conmoción en el mercado de las criptomonedas.

El síndico de este caso, Nobuaki Kobayashi, declaró en una carta oficial que empezará a distribuir entre los acreedores los más de 137.000 Bitcoins que aún están presentes en el caso a partir de finales del mes de septiembre. Este anuncio fue realizado por el síndico.



La perspectiva de una rápida devolución puede hacer que algunos inversores en Bitcoin transpiren, a pesar de que la cuenta de Bitcoin de desembolso del bufete no se ha utilizado desde mayo de 2018.



Se ha expresado la preocupación de que la inundación inesperada de Bitcoins en el mercado, inducida por la consiguiente venta de acreedores, creará otra caída de precios para la moneda digital, que ha sido golpeada desde principios de mayo debido a la falta de demanda actual de la criptomoneda. La venta de acreedores es lo que ha provocado la inesperada avalancha de Bitcoins en el mercado.

El famoso caso de Mt. Gox

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿dónde se originó este total de Bitcoin en primer lugar? Mt. Gox, que es un acrónimo de "Magic the Gathering Online Exchange", se formó primero como un mercado de intercambio de cartas.



En 2010, cambió su objetivo para convertirse en un intercambio de Bitcoin, como el que se consigue con el trading automatizado. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en el mercado más exitoso de su tipo.



En 2014, como consecuencia de un sofisticado ciberataque que provocó el robo de 850.000 Bitcoins, la bolsa anunció que cerraba sus puertas y congelaba las cuentas de sus clientes.



Existe la probabilidad de que se recuperen más de 137.000 Bitcoins de la cantidad total de Bitcoins que se han extraviado. Es posible que esta cifra sea superior a 200.000 Bitcoins.



Esta suma exacta representa el valor de la masa de insolvencia de la empresa, que la oficina jurídica de Tokio ha estado gestionando durante varios años y ahora se está preparando para distribuirla entre los acreedores.

Incremento increíble del valor del dinero

Los acreedores de Mt. Gox que no cumplieron el plazo en 2015 para presentar reclamaciones y que han estado esperando el pago desde entonces pueden haber obtenido un beneficio razonable al "hodling" involuntario, que se refiere a la práctica de mantener el Bitcoin permanentemente.



El plazo para presentar reclamaciones finalizó en 2015. La petición de quiebra de la bolsa se presentó bajo el Capítulo 7 el 28 de febrero de 2014, cuando el valor de un solo Bitcoin era poco menos de 540 dólares.



Por ello, podemos hablar de una rentabilidad que es más de 36 veces el tamaño de la inversión inicial sobre la base del precio actual de la moneda digital.

Luz verde azulada - suave

Dado que el equipo legal de Kobayashi no ha hecho público el método específico para la liquidación, es difícil predecir con absoluta exactitud qué influencia tendría realmente el pago en el precio del Bitcoin.



Sin embargo, en los últimos días, los acreedores y los expertos del sector han dado la señal verde inicial de que los reembolsos de Mt. Gox se pospondrían; en consecuencia, no hay que anticipar ningún descenso grave del precio en el mercado de la criptomoneda.



Es razonable prever que los inversores no optarán todos por liquidar sus Bitcoins al mismo tiempo. Por ello, es necesario escalonar la distribución de la compensación. La primera razón es que es razonable prever que los inversores no optarán todos por liquidar sus Bitcoins al mismo tiempo.



Por otro lado, parece improbable que se produzca un descenso del precio debido al reembolso previsto, ya que el volumen diario de negociación de Bitcoin es tan masivo que una venta parcial de estos Bitcoins que llevan mucho tiempo en cartera no tendría una influencia sustancial en el proceso.



Esto se debe al hecho de que un descenso del precio debido al reembolso anticipado requeriría la venta de una cantidad significativa de Bitcoins.



Esto se debe a las características de Bitcoin, que incluyen su naturaleza descentralizada y la transparencia de su historial de transacciones.