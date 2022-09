Los residentes del edificio de la explosión de Malasaña no podrán de momento volver a sus casas

Archivado en:

Los residentes del edificio del número 28 de la calle San Vicente Ferrer de Madrid, donde está mañana se registró una explosión de gas, no podrán de momento volver a sus viviendas por razones de seguridad por la afectación de la deflagración al inmueble.

Así lo ha indicado a los medios la vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha acudido este mediodía a la zona, en el barrio de Malasaña, donde ha subrayado que finalmente solo hay dos heridos: una mujer hospitalizada grave con el 25% de su cuerpo con quemaduras y un hombre de mediana edad con lesiones sin gravedad con el que ha estado hablando.

Villacís ha detallado que se ha desalojado a los vecinos que había en esos momentos en los número 28 y 30 de esa calle por prudencia y seguridad. Ahora, tras localizar el teléfono del presidente de la comunidad de vecinos, están llamando a todos los residentes en el número 28 para informarles de que no pueden acceder de momento a sus casas. El Samur Social les ofrecerá una solución habitacional.

"Es una estructura que no es segura, porque se ha afectado un muro y no se puede entrar al edificio ni está en condiciones. Los primeros indicios apuntan a una explosión de gas. Ahora estamos evaluando y sobre todo garantizando la seguridad de los vecinos y luego determinaremos y cuantificaremos lo ocurrido. No queda ninguna persona en los edificios", ha indicado.

Por su parte, según ha continuado la vicealcaldesa, los técnicos de Control de Edificación del Ayuntamiento están graduando el grado de afectación del edificio donde se localizó la explosión. Por su parte, los bomberos siguen apagando las llamas y con los drones están observando el estado del tejado.

En este sentido, Villacís ha destacado el "servicio profesional e innovador" del Cuerpo municipal de Bomberos y ha felicitado "la celeridad y la profesionalidad" de los equipos de emergencias del Ayuntamiento Madrid, "gracias a los cuales se ha evitado lo más importante, que no haya más heridos". Ahora, espera que la mujer herida se recupere y los vecinos de la zona puedan volver a la normalidad.