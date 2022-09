El Ayuntamiento de Madrid ha tramitado una treintena de multas coercitivas a las terrazas y Cs pide que no se estigmatice al sector

Archivado en:

El Ayuntamiento de Madrid ha tramitado más de 1.500 expedientes sancionadores en aplicación de la modificada ordenanza de terrazas y se han impuesto más de 600 sanciones administrativas y 30 multas coercitivas, lo que ha llevado a la concejala delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, a reclamar que no se estigmatice al sector de la hostelería.

La pregunta ha llegado a la comisión de Vicealcaldía de manos de la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras, que ha recordado que le dieron al Gobierno su confianza para sacar adelante la modificación de la ordenanza pero "ya no vale con decir que los procesos son lentos pero necesarios" ante "las constantes quejas y reclamaciones de vecinos".

"PROBLEMA DE CONVIVENCIA, salud E INSEGURIDAD"

"Ya no se puede abusar de la paciencia de las personas que arrimaron el hombro en su momento para ayudar a un sector como el de la hostelería, cuando hay que sufrieron el mismo grado de los efectos de la pandemia, desde peluquerías a floristerías, comercios a pie de calle, que no han recibido ni de lejos las ayudas que sí han recibido los hosteleros. Esto no es un problema de ideología, ya no es un problema de Empleo sino de convivencia, salud e inseguridad", ha reclamado Higueras.

Después de exigir más inspecciones, Saavedra ha contestado que la modificación era necesaria para actualizar una norma de 2013 con el fin de "garantizar el equilibrio entre actividad económica y descanso vecinal".

La concejala delegada ha defendido que con la aplicación de la ordenanza se han retirado las 2.000 ampliaciones de las terrazas Covid, "que salvó 6.000 puestos de trabajo y fue una tabla de salvación".

"Pero el sector hostelero no puede tener el estigma de incumplidor porque son unos pocos los incumplidores y hacen muchísimo daño", ha apuntado Saavedra, que ha garantizado que tanto los técnicos de los distritos como la Policía Municipal hace su labor, a pesar de "contar con recursos limitados por la tasa de reposición".