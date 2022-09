El Teatro Real inicia su "abordaje a las Américas" con un concierto hoy en el Carnegie Hall

Archivado en:

El Teatro Real inicia este jueves 15 de septiembre su "abordaje a las Américas" con su presentación en Estados Unidos gracias al concierto y la cena de gala que tendrá lugar en el Carnegie Hall de Nueva York, con un repertorio que incluirá piezas de Falla, Albéniz o Sorozábal y que estará presidido por la Reina Sofía.

"Llevábamos desde hace muchos años con la asignatura de hacer las Américas y queríamos empezar de nuevo en el corazón de los Estados Unidos: Nueva York, Manhattan y Harlem", ha explicado el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, aludiendo también a la gira de 'Authentic Flamenco' que dio comienzo el pasado 9 de septiembre y que estará cerca de tres meses también por Nueva York, Washington y Dallas.

Marañón ha indicado que esta iniciativa no trata de atraer público americano al coliseo madrileño, sino ejercer una "acción por la Marca España y crecimiento para la ciudad de Madrid". De hecho, el Ayuntamiento de Madrid --con la presencia en la ciudad americana del alcalde José Luis Martínez-Almeida-- ha sido uno de los patrocinadores de esta iniciativa, junto a empresas como El Corte Inglés o Iberia.

"La ocupación del Teatro Real ahora mismo está en un 94% y en prepandemia era del 98%, está costando algo arrancar pero la preocupación por el turismo no es tanta y no hay mucho más espacio para el público", ha asegurado con humor el director general, Ignacio García-Belenguer.

El proyecto de esta 'internacionalización' comprenderá cuatro años y previsiblemente repetirá en Nueva York en próximas ocasiones, aunque es un plan abierto a más posibilidades, tal y como han explicado los responsables del Real. De hecho, la "vocación internacional" del coliseo viene marcada los últimos años por colaboraciones con países asiáticos y también con teatros americanos.

"Las cuestiones políticas se dejan aparte en estas colaboraciones porque, por un lado, la cultura incluye valores universales. Y luego, solo un 30% de los países en el mundo son democráticos, para además ver cuántos de ellos son (democracias) de primera, segunda o tercera...no queremos circunscribir la cultura a valores políticos", ha asegurado Marañón al ser cuestionado sobre alguna colaboración con países sin regímenes democráticos.

En la rueda de prensa previa al espectáculo del Carnegie Hall, se ha avanzado que ya cuentan con unas 2.000 entradas vendidas --el mítico recinto americano tiene capacidad para 2.500--, mientras que para la gira de flamenco se han puesto a la venta 20.000 entradas --con un ritmo de ventas de más de 250 entradas diarias--.

La soprano Sabina Puértolas, el pianista Javier Perianes y el director de orquesta Juanjo Mena son los nombres propios de una velada con la orquesta titular del Teatro Real. "Espero que el público de Nueva York entienda nuestra música y la baile, porque nosotros hemos bailado y sonreído mucho preparando todo", ha apuntado Puértolas.

Durante la rueda prensa también se ha preguntado a los dirigentes del Real por su política abierta respecto a la soprano Anna Netrebko, quien ha sido cancelada en el Met de Nueva York tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

"No se trata de una diferencia entre el Teatro Real y el resto, me parece que es una situación entre el mundo de la cultura en Europa y en Estados Unidos. El Teatro Real está más en la línea de Europa con este tema, pero es que además Netrebko era omnipresente en Estados Unidos, por lo que no es el mismo impacto", ha indicado el director artístico, Joan Matabosch.