La izquierda pide complementar el bono alquiler con otras medidas y Vox pide liberalizar el suelo

Los partidos de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han pedido a la Comunidad de Madrid que complemente el bono alquiler con otras medidas y Vox ha sugerido que liberen el suelo porque hay "una crisis de oferta".

El Consejo de Gobierno da luz verde a las ayudas del bono del alquiler joven con 250 euros mensuales dirigidas a menores de 35 años que arrienden un inmueble o una habitación. Tras la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha indicado que los bonos si se aplican como única medida pueden ser "inflaccionistas" y considera que se deben complementar con medidas "más ambiciosas".

A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha indicado que en la Comunidad hay "una crisis de oferta porque se construye poca vivienda. A su parecer, lo que se debe hacer es "liberalizar el suelo".

"No puede ser que le obliguen a uno a hacer un impacto de género para construir viviendas, porque retrasa seis meses más la tramitación. Hay que liberalizar suelo, quitar trabas", ha incidido, al tiempo que ha agregado que el bono alquiler es "una solución temporal que no resuelve el problema".

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Pilar Sánchez Acera, ha recordado que los fondos para este bono vienen del Gobierno de España y ha afeado al Gobierno Regional que sea la última Comunidad en aplicarlo, asimismo de no haberlo complementado con sus Presupuestos. "Ha estado con la confrontación y no con los perjudicados. No es nada operativo este Gobierno", ha lamentado.

En esta línea, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha criticado que Ayuso vaya a hacer "como propia" esta medida del Gobierno central, al igual que ha hecho "con las ayudas al transporte público". Para García, el problema de la vivienda es que en la región está un gobierno "que hace de inmobiliaria".

"Somos los que menos vivienda social tenemos de Europa. Movilizar la vivienda vacía y regular los precios, como se regularon los test de antígenos. Es regular un bien de primera necesidad, que es tener un techo", ha incidido.

El portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, no entiende que cuando el Gobierno de España "aprueba algo es una gran medida" pero luego las comunidades "tienen que mejorarla.