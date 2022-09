Carabante hablará este viernes con vecinos de Carabanchel para explicarles la función del nuevo cantón de limpieza

Archivado en:

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha confirmado que este viernes hablará con vecinos de Carabanchel para explicarles la función del nuevo cantón de limpieza que se instalará en el distrito, que busca acercar las maquinarias a las calles y viviendas para "ser más eficaces y eficientes".

"Los nuevos contratos de limpieza también buscaban dotar infraestructuras de cantones de limpieza para que nos permitiera gestionar el servicio de una manera más eficiente. Es necesario acercar los carros, los barrenderos y las maquinarias a las calles y las viviendas", ha aseverado este miércoles el delegado en una rueda de prensa desde el Palacio de Cibeles.

Al hilo, Carabante ha señalado que esta instalación puede producir "dudas", pero ha recalcado que no habrá residuos, sino vestuarios y unos almacenes para guardar los carros de los barrenderos para que "sean más eficaces y eficientes".

Más de 1.500 firmas en la plataforma de peticiones Change.org han mostrado su rechazo nuevo cantón de Carabanchel debido a que "no comprendían la razón del Consistorio para elegir esta ubicación y no otra, ya que tenía muchas más parcelas dotacionales que no lindan con viviendas y que no harían ningún perjuicio a los vecinos".

"Es lamentable que el Ayuntamiento no hubiese informado de su proyecto con anterioridad a la comunidad de vecinos a través de su presidente o administrador. Pensamos que somos ciudadanos que con nuestros impuestos colaboramos a mejorar nuestra ciudad para conseguir un lugar mejor donde vivir y no todo lo contrario. Las ciudades están para vivirlas, no para sufrirlas", lamentaron.