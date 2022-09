Monasterio pide reducir diputados, eliminar sindicatos, ayudas a autónomos y cheque energético para entornos rurales

Archivado en:

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este martes en sus propuestas de reducción de diputados, eliminar las subvenciones a sindicatos, ayudas a autónomos, la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria y bajar los impuestos.

Durante la segunda sesión del Debate del Estado de la Región que se celebra en la Cámara regional, Monasterio, pese haber agradecido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que se haya hecho eco de alguna de sus medidas y de que le parezca que tienen "buenos deseos", considera que queda "mucho trabajo por delante".

Así, espera que todas las propuestas que ha hecho no caigan en "saco roto". Para ella, Madrid es el de "las guarderías gratuitas, las becas comedor, los cheques escolares, los bonos para facturas de las familias, las compensaciones a autónomos o el que se preocupa por la soledad no deseada" y no "el Madrid de los cursillos de igualdad, de los diputados costosísimos, el adoctrinamiento en las escuelas y el Madrid que pretenden aprobar 20 leyes".

"Piden esfuerzo a las familias, pymes y autónomos. ¿Qué han hecho ustedes? Ninguno", ha lamentado, al tiempo que ha aprovechado para insistir en que reduzcan el gasto público "innecesario y una bajada radical de impuestos".

Asimismo , en vez de "pagar a los sindicatos la marisacada" quiere que ese dinero vaya a los autónomos, o que en vez de gastarse millones en edificios de Gobierno, ayuden a "la España que madruga a salir adelante" y en lugar de destinar presupuesto a medios de comunicación lo destinen a servicios sociales.

Le ha exigido también que atraiga inversión a la Comunidad y que ayuden a los inversores extranjeros. Para ello, le ha sugerido que unifique todos los entes del turismo en uno solo y proteja la industria de la Comunidad.

Propone así un cheque energético para entornos rurales, aplauden ampliaciones en Metro aunque le hubiera gustado que la presidenta mencionara a los vecinos de San Fernando de Henares que "lo están pasando tan mal". Ha reconocido que es un "problema" el acceso a la vivienda, ya que la región "tiene los precios más altos de compra y de alquiler y los jóvenes no pueden emanciparse ni formar una familia".

Por último, ha pedido que proteja la propiedad privada con actuaciones antiokupas, a los que no tiene que "premiar" con la legalización de las viviendas. "Liberalizar el suelo es el camino y para eso hay que ser valientes", ha lanzado.

Asimismo, ha insistido en que se reabran las urgencias de los centros de salud, escuche las reivindicaciones de los vecinos y dote de medios y recursos la sanidad, la educación y el Empleo.