El PSOE propone comedor escolar y transporte gratis, colegios abiertos once meses y bono de 100 euros para el alquiler

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha presentado este martes diez propuestas para la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentran comedor escolar y transporte gratis, colegios abiertos con actividades once meses y un bono de 100 euros para el alquiler.

Las ha expuesto durante su intervención en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, donde ha expuesto su "alternativa" al "modelo para minorías" que, a su parecer, promueve el PP. "Una alternativa que se preocupa por el 98% de los madrileños que no ganan 100.000 euros al año. Queremos darles certezas, seguridad y oportunidades", ha apuntado.

Así, ha comenzado proponiendo que haya comedor escolar gratis para todos los alumnos de 3 a 12 años cuyas familias ingresen menos de 35.0000 euros al año. También ha apostado por gratuidad del transporte público en 2022, "como ha hecho el Gobierno de España", y aprobar en 2023 una tarifa plana mensual de 30 euros para todo el transporte público de la región y el Abono Joven de 20 euros hasta los 30 años.

El socialista también ha reclamado un nuevo servicio público "para todos los niños de entre 3 y 12 años" que consiste en la apertura de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid desde las 7 horas hasta las 19 horas de la tarde y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio de lunes a viernes con actividades.

"De esta forma en colaboración con ayuntamientos y AMPAS los madrileños jóvenes podrán aspirar con medios reales a tener hijos y a compatibilizar sus carreras profesionales y su vida familiar, especialmente las mujeres que en la práctica sufren mayores limitaciones", ha trasladado Lobato.

Asimismo, ha propuesto para los más de 400.000 autónomos de la autonomía: ampliar la cantidad subvencionada por inicio de actividad a 6.000 euros, bonificar la cuota de autónomo el 50% el tercer año y el 30% el siguiente a aquellos que hayan tenido tarifa plana, ampliar esta tarifa plana a las mujeres autónomas con hijos menores de 3 años para ayudar a la incorporación y conciliación de mujeres y aplicar un bono energético para cubrir la subida de costes energéticos desde octubre de 2022 hasta julio de 2023 con 400 millones de euros.

PLAN DE FORMACIÓN

Por otra parte, ha planteado la puesta en marcha de un plan de formación basado "en un gran acuerdo" con las universidades (bien financiadas para investigar y atraer talento), la FP y el sector privado que permita la certificación de 250.000 personas, especialmente jóvenes, en los próximos dos años para atender la creciente demanda de empresas tecnológicas.

Lobato también ha planteado "un bono para mayores de 65 años de 300 euros al año que tenga como destino el turismo y la cultura en la Comunidad de Madrid impulsando estos sectores fundamentales".

En materia sanitaria, el socialista ha reclamado que se reabran las urgencias de los centros de atención primaria de forma inmediata y ha propuesto alcanzar "un pacto por la salud que permita que un madrileño pueda ser atendido en la atención primaria en menos de tres días, y realizar una prueba diagnóstica en menos de tres semanas y ser operado en menos de tres meses".

MEDIDAS FISCALES

Respecto a la fiscalidad, frente a la propuesta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "que beneficia a las rentas más altas", los socialistas madrileños quieren llevar a cabo "una reforma fiscal para bajar los impuestos a rentas bajas, medias y medias-altas, a la inmensa mayoría". "Con esta medida el 95% pagará menos que con los impuestos del PP", ha asegurado.

Asimismo, ha anunciado que quiere lanzar un plan de ahorro energético, que incluya un plan de transporte público así como que se invierta en el próximo año todo lo previsto para los próximos cinco en energía fotovoltaica, aerotermia y aislamiento de edificios públicos.

BONO ADICIONAL AL DEL ESTADO

Por último, respecto a la vivienda, el que considera "un gravísimo problema", un bono de 100 euros adicional al del Estado por los mayores precios en Madrid, llegar al 15% de parque de vivienda publica acercándonos a niveles europeos, "frente al 1% del PP de Madrid", y rehabilitar 500.000 viviendas para mover el mercado del alquiler.

"El Partido Popular no solo no ha aportado ninguna solución durante décadas, sino que sus políticas han fomentado la especulación inmobiliaria para enriquecer unos pocos a costa de la mayoría. Y usted saca pecho de los precios de la vivienda en Madrid", ha remarcado.

Lobato ha hecho hincapié en que cree que tienen la obligación de "huir del enfrentamiento, de la polarización" y le ha planteado de manera concreta preguntas a la presidenta de personas de la Comunidad (como Félix de Parla, María de El Escorial o Manu de Villaverde) sobre Sanidad, Transportes o Educación.

"En estos momentos difíciles todos debemos unir y no confrontar, debemos dar prioridad a quienes tengan más dificultades. Y claro que no, señora Díaz Ayuso, claro que Madrid no le va a fallar a España. Pero Madrid no es usted, señora Díaz Ayuso. Madrid, afortunadamente, es mucho más que usted. Porque no es tiempo de individualismos insolidarios, es tiempo de trabajar para la mayoría. Y vamos a ello con todo y a por todas", ha concluido.