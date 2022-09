Simeone: "El más autocrítico soy yo con nuestro equipo"

Redacción Deportes, 12 sep.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes su propio nivel de exigencia y autocrítica, entre las dudas que desprende el equipo en este inicio de la temporada y a las puertas del segundo partido de la Liga de Campeones, este martes contra el Bayer Leverkusen, mientras advirtió de que "nadie se acuerda ni te va a recordar por eso que hiciste cuando se presenta algo nuevo".

"Todo que pasó, pasó. Lo nuevo es lo que importa, es lo que te posiciona y lo que le importa a toda la gente, a los aficionados, al club, a los jugadores... Estamos preparados para lo que viene, siempre haciendo fuerte lo que pensamos, con una idea de hace mucho tiempo y buscando abrir la cabeza para seguir evolucionando y no pensar en otra cosa que el partido de este martes por la noche", expresó en la rueda de prensa en el Bay Arena.

"Es muy difícil estar diez años en la Liga de Campeones. Me siguen movilizando las mismas emociones que cuando llegué a 15 puntos del tercero, que era el Valencia; teníamos que llegar a la Champions y estuvimos a un paso de poder llegar en ese recorrido con el equipo. El primero que me auto-exijo soy yo. El más autrocrítico soy yo con nuestro equipo", abundó.

"Hemos crecido muchísimo y, a partir de ese crecimiento que nos dio la posibilidad el club de hacerlo por los futbolistas que fueron viniendo temporada tras temporada, la responsabilidad, la exigencia y la competencia te exigen lo mejor", enfatizó Simeone, que está "trabajando" para, "más allá de la búsqueda continua de todos los partidos tener que ganar, se encamine detrás del juego y lo que el fútbol pide en cada momento del partido, que no es lo mismo".

"Los partidos que más nos han costado, contra el Oporto y el Villarreal, fueron en nuestra casa y evolucionamos contra el Celta, en el segundo tiempo sobre todo, hasta el minuto 75-80, que el equipo respondió muy bien, con más tranquilidad, mejor juego posicional, mejor presión... Después llegó el 3-1, sacamos a Cunha para que no digan que vamos hacia atrás y vayamos hacia adelante y marcó en un contragolpe de casualidad", ironizó.

"EL BAYER NOS VA A DAR LA PELOTA"

Ahora aguarda el Leverkusen. "Tengo un gran respeto por los equipos alemanes. Tienen la cabeza fuerte. Son equipos muy duros, que no bajan la guardia hasta el final y que compiten siempre muy bien, como lo ha hecho el Leverkusen cada vez que nos ha tocado jugar contra ellos. Vi los últimos partidos suyos, sobre todo, los dos últimos encuentros de liga que jugaron y el del Brujas, que me gustó el equipo. Me pareció que había hecho un partido muy bueno, con mucha velocidad arriba, con mucha gente dinámica sobre la velocidad y el contragolpe que puede hacer daño, buen juego en el medio campo...", analizó.

"Terminó perdiendo un partido que merecía más de lo que el resultado le dejó. Un equipo ordenado, que nos va a dar la pelota, que nos a dejar presentarnos para poder jugar y nos va a contraatacar por la velocidad que tiene en sus futbolistas de mitad de cancha hacia adelante", avanzó Simeone desde el escenario del partido, donde esta tarde completa el último entrenamiento previo al encuentro del martes contra el conjunto alemán.

Igualmente, Simeone avanzó que Witsel ha llegado para jugar de medio centro. No sólo de central. "Lo favorece porque juega siempre de frente, porque no le presionan de ningún lugar y tiene una visión de juego que pocos futbolistas en el equipo tienen para hacer pases entre líneas. Es importante, pero también es verdad que vino para trabajar en el medio y ser una opción cuando Giménez y Savic (lesionados) nos puedan ayudar dentro del equipo".

"Siempre buscaremos lo que mejor le venga al equipo. Lo está haciendo muy bien, me gusta cómo lo está haciendo ahí, pero no tengo duda de que en algún pasaje de la temporada lo veremos en el medio", abundó el entrenador argentino, que también fue preguntado por su compatriota Nahuel Molina, un fichaje expreso del técnico para la plantilla rojiblanca.

"Lo pedí e insistí para que venga, porque es el futbolista que entiendo que el Atleti necesita en esa posición por sus características y el juego ofensivo que tiene. Es verdad que, desde lo defensivo, tiene que seguir evolucionando, pero no será la primera vez que venga un futbolista al club y tenga que mejorar en alguna faceta. Confiamos muchísimo en él, entendemos que con tranquilidad, tiene 24 años, nos va a dar muchísimas cosas en el juego ofensivo del equipo", explicó.