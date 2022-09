Casi terminado el reglamento de taxis: se les permitirá circular las 24H y los usuarios podrán reservar plaza única

Archivado en:

La Comunidad de Madrid está ultimando el reglamento para regular la actividad de taxis y VTCs, con el que se permitirá a los taxistas circular 24 horas todos los días de la semana y los usuarios podrán reservar plaza única en coche compartido.

Según ha trasladado la presidenta durante su comparecencia en el Debate del Estado de la Región, que se está celebrando este lunes en la Asamblea de Madrid, la red de infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid "crece y mejora, hoy gracias a la mayor inversión de los últimos 13 años".

Para la presidenta, tras el limbo creado por el "decreto Ábalos", legislan para que, como en la "inmensa mayoría" de capitales internacionales, las VTC puedan seguir operando.

"Esta dejadez supuso una patada hacia adelante para no involucrarse en un asunto que, como estamos viendo, es muy complejo y es debate en numerosas administraciones por todo el mundo. Pero desde el Gobierno siguen igual. El Ministerio de Transportes prefiere no hacer nada para intentar no desgastarse", ha lanzado.

Desde su Gobierno, según ha defendido, no han hecho otra cosa en estos últimos años que "estudiar un complicado encaje que haga compatible esta oferta con la del taxi de Madrid, que forma parte de las calles madrileñas desde mucho antes que las VTC".

Así, ha avanzado que se están ultimando los desarrollos reglamentarios, de los VTC y del Taxi, con "importantes mejoras tanto para los titulares de las licencias como para los usuarios". Está previsto que con ellas puedan ver multiplicada la facturación y mejorado el servicio.

Con el nuevo reglamento en el que están trabajando los taxis podrán circular como quieran las 24 horas todos los días de la semana, se autorizarán los servicios mediante coche compartido, reduciéndose de esta manera el precio para cada uno de ellos. Con la libertad horaria, los taxistas podrán ingresar "hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos".

En lo que respecta a los VTC, el nuevo reglamento garantizará la competencia, ofreciendo "la máxima calidad" a los usuarios. En él se dispondrá que todos estos conductores deberán superar un examen obligatorio que incluirá conocimientos del idioma español, la ciudad de Madrid y puntos clave de la Comunidad, así como del manejo de dispositivos de navegación.

Además, no podrán tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual y la antigüedad del carnet de conducir será como mínimo de un año. En el caso de que la empresa cancele un viaje precontratado con anterioridad, estará obligada a resarcir al cliente con la misma penalización que si fuera el usuario quien lo incumpliera.

"En Madrid no vamos a dejar caer al taxi como ha sucedido en otras capitales internacionales, mientras defendemos la libre competencia y la libertad del usuario para decidir cómo desplazarse", ha aseverado la dirigente autonómica.

AMPLIARÁN LA RED DE METRO

Para "continuar facilitando la movilidad", la presidenta ha asegurado que seguirán ampliando la red de Metro de Madrid. Al comienzo de las obras de la línea 3 el pasado mes de febrero, se unirán otras como la ampliación de la línea 11; la línea 5 que unirá Alameda de Osuna con las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Bajaras; y la nueva línea de Madrid Nuevo Norte que, además, será la primera línea automatizada de la Red.

Esta será, según ha dicho, "la mayor ampliación del suburbano de la última década": 40 kilómetros y cuatro nuevos intercambiadores que ya están en marcha, Valdebebas, cuyas obras comenzarán este año, Conde de Casal, Legazpi y Chamartín.

Para continuar "vertebrando" el territorio, seguirán fomentado las líneas de autobuses de transporte interurbano que unen los 179 municipios de la región y ampliarán el servicio de transporte a demanda a los municipios más despoblados del suroeste y noreste de la Comunidad.

"Para seguir siendo cada vez más competitivos, estamos promoviendo que Madrid se convierta en el hub Logístico global del sur de Europa. Estamos impulsado la carga aérea a través del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aprovechando el liderazgo en las conexiones aéreas con Iberoamérica y de forma creciente con Asia", ha explicado.

Para ello, cuentan con infraestructuras especializadas, en especial en el entorno del Corredor del Henares que concentra el 58% del suelo logístico de Madrid y tienen "una gran capacidad de crecimiento en una región que concentra la mitad de la carga aérea de todo el país".

PLATAFORMAS RESERVADAS PARA AUTOBUSES

Preparan ya también el sistema "revolucionario" de transporte de los nuevos desarrollos del sureste. Un nuevo modo de transporte a través de plataformas reservadas para los autobuses "más modernos" que, además de ser compatibles con terrenos donde no pueden construirse instalaciones para un tren, son limpios, y conectarán los nuevos barrios entre sí y con el resto de la red de transportes.

Además, ha recordado que Metro de Madrid ha realizado medidas "ambiciosas y eficientes" orientadas al autoconsumo, como son los proyectos de celdas reversibles o la instalación de placas fotovoltaicas, o la renovación de flotas de autobuses interurbanos, de los que casi el 60% se mueve ya con energías que no contaminan.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIARIA ANTES DE QUE ACABE EL AÑO

Con respecto a las carreteras sobre las que tienen competencia, van a seguir reforzando la seguridad de conductores y peatones. Van a aprobar antes de final de año la Estrategia de Seguridad Viaria 2022-2030, con el objetivo de reducir el número de víctimas mortales y lesiones graves a la mitad.

Van a hacerlo a pesar de años de desinversión y abandono por parte del Gobierno central; después de ignorar durante años los 5.000 millones del plan de Cercanías de la región; "después de congelar la subvención al transporte público de Madrid desde 2016 mientras a Cataluña se le aumentaba un 10,82 por ciento; y después de discriminar a la Comunidad de Madrid con 1 euro de inversión frente a los 4 euros invertidos en Cataluña".

Sin embargo, su Gobierno, ha resaltado la presidenta, "va a seguir potenciando el transporte público y ayudando con ello a las familias madrileñas". De paso, ha recordado que este mes ya están disfrutando de una rebaja del 50% en todos los abonos de transporte hasta el 31 de diciembre.