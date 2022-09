La importancia de contar con un buen nivel de inglés en cualquier ámbito

Archivado en:

Cada día somos más conscientes de la globalización en la que estamos sumergidos y lo que ello conlleva.

Nos encontramos con ofertas de trabajo en las que se hace imprescindible demostrar un buen nivel de inglés o lo necesitamos para desenvolvernos incluso en el día a día.

Es por esta razón que se vuelve tan importante contar con un buen nivel de inglés. Tanto si desde pequeños, el inglés ha sido una de tus asignaturas y estás familiarizado con el idioma, como si nunca has tenido contacto y te supone un reto, tomar clases de inglés para mejorar tu nivel o iniciarte en el idioma es tu tarea pendiente de este curso.

La importancia de la acreditación

Como comentamos, en la actualidad se vuelve imprescindible demostrar un buen nivel de inglés. Como ya sabemos, lo más importante es que tengamos ese nivel que decimos merecer y que lo demostremos en el día a día, pero ciertamente también nos será necesario poder presentar un título que así lo verifique.

En esta tarea, muchos aspirantes a certificar su nivel de inglés, optan por hacerlo a través de una academia que les ayude durante toda la preparación y proceso. Entre toda la amplia variedad de preparadores que podemos encontrar, The Bridge es una academia de inglés en Madrid que nos ayudará en nuestro objetivo.

Entre los estudios que ofrece esta academia de inglés, encontramos preparaciones para distintos tipos de exámenes que acreditarán nuestro idioma según nuestras preferencias.

Preparan todos los cursos

Actualmente el mercado tiene una amplia variedad de exámenes. Uno de los más famosos, y que reúne a más estudiantes al año, es el de la Universidad de Cambridge, pero también podemos prepararnos en The Bridge los exámenes del TOEFL o Aptis, además de cursos intensivos que se adaptarán al tiempo que tengamos disponible.

Exámenes de la Universidad de Cambridge

Son unos de los exámenes más populares pues provienen de la prestigiosa Universidad de Cambridge. Cada año miles de estudiantes se preparan para estos exámenes, pues aprobarlos, significa tener un buen nivel de inglés dada la exigencia que caracteriza a la institución.

Si te interesa este tipo de examen puedes prepararlo en The Bridge, ya que también se trata de un examen que es reconocido en numerosos ámbitos, privados o públicos, e instituciones.

Examen TOEFL

Este examen también es uno de los más populares del mundo. Evalúa distintas competencias respecto al examen de la Universidad de Cambridge, ya que este consta de tres pruebas divididas en comprensión oral, expresión escrita y expresión oral.

Examen Aptis

Era el examen más desconocido hasta hace poco, pero lo cierto es que va ganando adeptos en cada convocatoria. Su nivel de acreditación de inglés se rige por el MCERL, el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, y el título no tiene caducidad.

Inglés para empresas

Solemos pensar que el inglés es algo únicamente para estudiantes en edad escolar o incluso para niños o gente joven. Pero lo cierto es que el inglés es algo muy solicitado en la actualidad, y si como adultos sigue siendo nuestra asignatura pendiente, en academias como The Bridge contamos con inglés para empresas.

Estos cursos, además de estar enfocados para adultos, nos servirán para ganar ese plus en la empresa, ya que están especialmente enfocados y destinados a que aprendamos inglés que utilizamos en los ámbitos empresariales o comerciales.

En definitiva, si el inglés siempre ha sido tu objetivo a perseguir, este curso no tienes excusa para no prepararte el examen con una academia de inglés como The Bridge, que te ayudará en la consecución de todos tus objetivos.