15 comercios que aceptan pagos con Bizum en España

El mercado online ha ido desplazando la forma tradicional de hacer negocios persona a persona.

Hoy podemos comprar desde casa, más rápido y más seguro que si lo hacemos de manera presencial. Pero, para llegar a esto, han tenido que evolucionar mucho los métodos de pago. Es así que cada vez son más los comercios que aceptan Bizum en España. ¿De qué se trata y dónde se puede pagar con Bizum? Sigue leyendo que te lo contamos todo.

¿Qué es Bizum?

Bizum es una plataforma de pago online creada por la banca de España. La misma permite transacciones entre diferentes cuentas de manera instantánea. Esto incluye enviar y recibir dinero, así como hacer pagos y donaciones a ONG. Se diferencia de las tarjetas de crédito en que no requiere exponer la información bancaria. Tampoco funciona de forma independiente como los monederos electrónicos. Por ser una red, solo requiere del número de tu móvil para conectar tu cuenta de usuario al sistema bancario. Es por eso que se presenta como una de las opciones de pago más seguras y rápidas de España.

Comercios afiliados

Cada día se afilian más comercios a esta nueva opción de pago. Así que es imposible elaborar una lista completa de comercios con Bizum. No obstante, te vamos a mostrar los 15 principales comercios que aceptan Bizum. Comencemos.

1. Agatha Ruiz de la Prada

¿Te gustan las prendas de diseñador? Quizás la marca Agatha Ruiz de la Prada, una de las tiendas más exclusivas de Madrid, sea lo que buscas. Aquí encontrarás las creaciones de una de las diseñadoras españolas más afamadas mundialmente. Su prestigio le precede, toda vez que ha vestido celebridades de la talla de Miley Cyrus, Linsey Lohan, Sarah Jessica Parker y Juliane Moore.

Siguiendo la tendencia mundial de los últimos años, la marca ha adaptado su modelo de negocio hacia las ventas online. En este sentido, se encuentra entre los comercios que aceptan Bizum. Pero por supuesto que también mantiene su tienda física más emblemática, la de la calle Serrano n.º 27 de Madrid.

2. Air Europa

El siguiente en nuestra lista de comercios que aceptan Bizum es Air Europa. Se trata de la aerolínea de capital español más importante. La empresa es propiedad del grupo turístico Globalia y se caracteriza por garantizar elevados estándares de seguridad y calidad.

Actualmente, Air Europa viaja a 130 destinos. Entre los principales destinos internacionales destacan Nueva York, San Pablo, Bogotá, Londres, París, Munich, Roma, Lisboa e Israel. Mientras que en España, la aerolínea llega a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Tenerife, entre otras ciudades.

Su flota está compuesta por modernos aviones como el Embraer 195 y el Boeing 737-800. Así que para volar ya no tienes que preguntarte dónde pagar con Bizum. Contacta a Air Europa y despega.

3. Alsa

Pero si prefieres viajar por tierra, Alsa está entre los comercios que aceptan Bizum y puede resultar una gran opción. Esta es una de las más prestigiosas empresas españolas dedicadas al transporte de pasajeros por carreteras. Su sede principal está asentada en Madrid, aunque llega a diferentes destinos nacionales e internacionales. Entre sus rutas fuera de España se pueden mencionar las de Portugal, Francia, Bélgica, Suiza y Alemania. Aunque de manera general, la empresa conecta parte de la Unión Europea, así como el norte de África.

Alsa destaca igualmente por sus servicios interurbanos. Así, su red abarca las principales comunidades autónomas. Aquí la lista:

- Asturias

- Cantabria

- País Vasco

- Castilla y León

- La Rioja

- Madrid

- Castilla-La Mancha

- Cataluña

- Aragón

- Navarra

- Comunidad Valenciana

- Murcia

- Andalucía.

4. Autoescuela Gala

Más de 90 autoescuelas en Madrid la convierten en referente obligatorio a la hora de tramitar un permiso de conducir. ¿Qué tienes en mente: coche, moto o vehículo pesado? En la Autoescuela Gala puedes conseguir el entrenamiento que necesitas. Y lo mejor es que está entre los comercios que aceptan Bizum. Así que pagar te será muy fácil, rápido y seguro.

La escuela tiene 9 mil aprobados por año, lo que habla muy bien de su calidad de formación. Además, ofrece a sus clientes pistas de maniobras para motos y vehículos pesados. Pero también apuesta por un ambiente sano, al disponer de 50 coches ecológicos para los entrenamientos.

5. Balearia



Pero si ya estás cansado de los viajes por tierra o aire, entonces debes probar con Balearia. Se trata de una naviera que ofrece servicios de transporte de personas, vehículos y mercancías. Una de sus grandes ventajas es que aparece en la lista de comercios que aceptan Bizum. Así que, si eres usuario de este novedoso sistema de pago, felicitaciones.

Los modernos ferris de esta compañía comunican las islas Baleares con la Península. Para esto usan algunos de los principales puertos del país como los de Barcelona y Valencia. Además, es la única opción si quieres ir por mar a cualquiera de las cuatro islas del archipiélago. Pero también conecta la península con Ceuta, Melilla y Canarias.

6. Decathlon

Ahora damos un giro hacia lo deportivo en nuestra lista de comercios que aceptan Bizum. Le toca el turno a Decathlon, una cadena de tiendas de grandes superficies, dedicada a artículos deportivos. La misma tiene presencia en 57 países, incluyendo España, donde cuenta con 178 tiendas físicas. Por supuesto que también ha hecho la transición al mercado online. Este es un nicho donde ya se cuentan más de 37 mil comercios que aceptan Bizum en toda España.

Decathlon se caracteriza por el desarrollo y comercialización de productos con su propia marca. Los mismos están diseñados para diferentes Deportes, con altos estándares de calidad. No obstante, también ofrece gran variedad de productos de las principales marcas deportivas del mundo.

7. Dia

La Distribuidora Internacional de Alimentos, mejor conocida por su acrónimo DIA, es uno de los supermercados más populares de España. Actualmente está presente en otros tres países: Portugal, Brasil y Argentina. Su modelo de negocio está basado en tiendas de proximidad, que permiten una atención eficiente a su amplia clientela. En 2021 contaba con casi 4 mil tiendas en toda España, aunque recientemente ha vendido 235 supermercados a su competidor Alcampo.

Dia también ofrece su moderno servicio de supermercado en línea. En este nicho, garantiza a sus clientes el envío de productos en una hora. Este nuevo modelo de negocio aplica para las principales ciudades del país como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza.

En cualquier caso, Supermercados Dia siempre te da todas las facilidades de pagar, ya que es otro de los comercios que aceptan Bizum.

8. El Corte Inglés

¿Quién no ha escuchado hablar de El Corte Inglés? Se trata de una de las cadenas de grandes almacenes más prestigiosas de España que también ofrece sus productos en el mercado online. Pero lo mejor es que se ha sumado a la fiebre de los comercios que aceptan Bizum en nuestro país. Así que ya no tienes excusa para no hacer tus compras en cualquiera de sus tiendas físicas o virtuales. Es tan rápido como seguro. Incluso, puedes descargar su aplicación móvil para mayor facilidad.

9. Iberdrola

Esta empresa es la encargada de generar y distribuir la energía eléctrica a millones de españoles. Es la más importante en su área en España y la cuarta más valiosa del mundo. Y es que, entre sus más de cien millones de usuarios, se cuentan clientes de varios países. Igualmente, destaca como líder mundial en la producción eólica. También trabaja en varios desarrollos renovables en países como Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Grecia, además de España.

Así que si eres cliente de esta empresa, debes saber que también forma parte de los comercios que aceptan Bizum. ¡Enhorabuena!

10. Jazztel

Otra empresa donde pagar con Bizum es Jazztel. Esta es la segunda operadora de España en el ramo de las telecomunicaciones. Es propiedad del Grupo Orange, consorcio francés que se ubica entre los más importantes del mundo.

Con más de 20 millones de clientes en nuestro país, es posible que tú seas uno de ellos. Su órbita abarca los servicios fijos, móviles y de televisión. De tal manera, que quizás debas agradecer que Jazztel sea otro de los comercios que aceptan Bizum.

11. Loterías y Apuestas del Estado

¿Sueñas con ganarte el Especial Lotería de Navidad o el primer premio de Euromillones? Pues ahora que Loterías y Apuestas del Estado está entre los comercios que aceptan Bizum, es mucho más probable. Con este novedoso sistema ya puedes hacer pagos presenciales en los puntos de venta. Sí, ahora es más fácil, al menos para comprar tu ticket. Es tan sencillo como escanear un código QR. Así podrás pagar y cobrar tus premios en cualquiera de los 11 mil puntos de venta distribuidos en toda España.

12. Casinos online

Continuando en la línea del juego, también encontramos varios casinos online entre los comercios que aceptan Bizum. Este método destaca entre las principales opciones habilitadas por los casinos avalados por la Dirección General de Ordenación del Juego. No obstante, hay que aclarar que Bizum solo puede ser utilizado como medio de pago. En tanto que para retirar las ganancias, te recomendamos un casino con retirada instantánea. Este debe tener la opción de monederos electrónicos, igualmente seguros y rápidos.

Entre los principales casinos con Bizum destacan los siguientes:

- Casino Gran Madrid

- Luckia

- Sportium

- Paf

- Codere

13. MediaMarkt

Como líder en la distribución de productos electrónicos de consumo, MediaMarkt no puede quedarse al margen de los comercios que aceptan Bizum. De tal manera que también se ha sumado a la ya larga lista de establecimientos donde pagar con Bizum. Cuenta con 107 tiendas diseminadas en todas las Comunidades Autónomas de España, aunque mundialmente el número supera los mil. Con esta nueva opción de pago, MediaMarkt se abre paso entre el comercio minorista. Pero, al mismo tiempo, mejora su estrategia omnicanal, por medio del pago en línea en su tienda virtual.

14. Renfe

Nunca fue más fácil comprar un billete en Renfe. Y es que la empresa líder en transporte en tren es otro de los comercios que aceptan Bizum. Dile adiós al problema del efectivo o al peligro de exponer tus datos financieros con las tarjetas de crédito. Usa la opción rápida y segura que te ofrece el sistema bancario español para comprar tu pasaje y viajar en tren sin mayores preocupaciones.

La compra en línea del billete está disponible en las rutas de trenes AVE, Larga Distancia y Avlo.

15. Yelmo Cines

El último de nuestra lista de comercios que aceptan Bizum es Yelmo Cines. La segunda cadena más grande en salas de cine facilita las cosas a más de 13 millones de clientes anuales. Ahora puedes pagar en cualquiera de sus 414 salas distribuidas en 18 provincias del país con Bizum. Olvida el incómodo efectivo y súmate a la ola de pago virtual. Así, el único problema que tendrás será escoger la mejor película. Aunque Yelmo Cines también es ballet, conciertos, ópera, musicales, anime y hasta exposiciones de arte.

Preguntas frecuentes

En esta última sección responderemos algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen quienes buscan comercios que aceptan Bizum. Veamos:

¿Qué bancos trabajan con Bizum?

Al ser una creación del sistema bancario español, Bizum cuenta con el apoyo de la mayoría de los bancos del país. Aquí la lista:

- Abanca

- Arquia Banca

- Banca Pueyo

- Banco Mediolamun

- Bankia

- Bankinter

- Bankoa

- BBVA

- Caixa Ontinyent

- CaixaBank

- Caja Rural

- Cajalmendralejo

- Cajasur

- Deutsche Bank

- Eurocaja Rural

- Evo Banco

- Grupo Cooperativo Cajamar

- IberCaja

- Imagin

- ING

- Kutxabank

- Laboral Kutxa

- Liberbank

- Openbank

- Orange Bank

- Sabadell

- Santander

- Targo Bank

- Unicaja Banco

¿Cuáles son los límites de Bizum?

En su anhelo por garantizar la seguridad de sus usuarios, esta plataforma impone ciertas limitaciones. Obviamente, cada entidad bancaria tiene sus propias políticas en este punto. No obstante, Bizum establece algunos límites generales. Por ejemplo, cada operación tiene un importe mínimo de 50 céntimos. Mientras que el máximo se establece en 1.000 euros.

Por otra parte, el importe máximo por día a recibir por usuario es de 2.000 euros. En tanto que la plataforma solo permite 150 transacciones por mes.

¿Cómo me doy de alta?

Darse de alta es tan fácil como cumplir los siguientes pasos:

1. Selecciona tu banco.

2. Busca y descarga la app en Play Store o Apple Store.

3. Digita tus credenciales de banca en línea e inicia sesión.

4. Haz clic en el botón de Bizum.

5. Se abre una ventana con los términos y condiciones que debes leer y aceptar.

¡Listo, ya puedes pagar en cualquiera de los comercios que aceptan Bizum!