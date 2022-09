Nacho Cano sobre las críticas por defender a Díaz Ayuso: "Que dejen trabajar a los artistas. Yo no voy al Senado a insultar"

Archivado en:

El músico Nacho Cano ha calificado de "ridícula" la situación en torno a su proyecto musical 'Malinche' en el distrito de Hortaleza, que finalmente se ha ubicado en IFEMA Madrid, y las críticas que recibió, especialmente de la formación Más Madrid.

"Los que me ataquen, cuando vean el espectáculo que digan si les gusta o no les gusta, pero si no lo han visto que nos dejen trabajar a los artistas que yo tampoco me voy al Senado a insultar a nadie", ha señalado el compositor y productor en declaraciones este miércoles tras la presentación de 'Malinche', que se estrena el próximo 15 de septiembre en Ifema Madrid.

En este contexto, el excomponente de Mecano, que ha explicado que el distrito de Hortaleza pertenece a Ciudadanos y que "todo se hizo bajo la ley", ha defendido que con su proyecto está "dando muchos puestos de trabajo y favoreciendo el turismo, la energía y el arte". Concretamente, Cano ha afirmado que ahora mismo está pagando "150 puestos de trabajo": "Casi todos los que me atacan no pagan ni uno, así que vamos bien. El ataque debería empezar cuando pongamos el show en marcha".

"El distrito de Hortaleza pertenece a Ciudadanos, enemigo del mundo Ayuso, y la relación era con Cs, todo se hizo bajo la ley, y la parte medio psicópata que agarra cualquier cosa para tirar piedras y que miente descaradamente quiso fabricar una piedra para tirársela a Ayuso", ha criticado el artista.

En la misma línea, ha lamentado que a la gente en España "se le mienta de esa forma y nadie diga a los que mienten 'oye tío tú eres un mentiroso'". "A lo mejor es bueno que me ataquen, eso me pone cachondo un poco", ha dicho durante la rueda de prensa de presentación del musical.

El músico ha justificado que apoyó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque "ella y su equipo mantuvieron los teatros abiertos en la pandemia", algo que considera "un acto muy valiente" que no ocurrió en otras ciudades.

"Eso permitió que mis inversores siguieran pagando los sueldos que había, porque en pandemia teníamos mucha gente contratada. Fue un agradecimiento en cuanto a nuestra situación, los artistas. Ese acto de agradecimiento me supuso un ataque un poco desmedido de sus enemigos", ha recordado sobre su apoyo a la presidenta madrileña.

Asimismo, Cano ha asegurado que "nunca hubo ningún trato de favor" hacia él para concederle el proyecto de Hortaleza. "Ella (Ayuso) no podía darlo, entonces todo era mentira pero aquí se tiran piedras para todos lados. Me han dado caña por ser como soy, pero voy a seguir siéndolo", ha dicho.