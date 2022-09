Nacho Cano: "'Malinche' no analiza a buenos ni malos, todos son buenos"

Archivado en:

"No analizamos a los buenos ni a los malos, para mí, todos son buenos", ha dicho este miércoles el músico Nacho Cano en la presentación del musical "Malinche", una oda al mestizaje y a la conquista de México que gira en torno a la historia de amor entre Malinche y Hernán Cortés.

"La historia ha juzgado malamente a unos y a otros, y nosotros, en este espectáculo, vamos al alma de las personas e intentamos construir un mundo del que todos salgamos siendo mejores personas", ha añadido.

Es más, "vamos a la parte bonita del ser humano, lo que nos ayuda a vivir la vida en una frecuencia más alta", ha dicho Cano, quien apunta que "la labor de los artistas es hacer belleza de lo peor".

En este espectáculo, con música orquestal, flamenco y hip hop, se resalta en todo momento el mensaje de la celebración del mestizaje y de la nueva raza que surge tras la colonización.

Cantando una canción del musical, "México grande y libre", ha comenzado una multitudinaria rueda de prensa en la que Cano ha estado acompañado por todo el elenco de artistas de distintas nacionalidades, desde la mexicana a la uruguaya pasando por la española, venezolana o chilena, entre otras.

"Desde el principio he tenido claro que este proyecto no se podía hacer sino era de la mano de México a todos lo niveles", ha explicado Cano quien asegura que este musical es "una celebración de México y nuestra intención es celebrar lo bueno de lo que allí ocurrió".

"Mis relaciones con el gobierno de México son buenas", asegura el excomponente de Mecano, quien ha explicado que hace unos días presentó el musical junto a la actriz y cantante mexicana Andrea Bayardo y el embajador mexicano, Quirino Ordaz, estuvo "liderando un poco la cuestión".

"Después invité a comer a su esposa y le enseñe el musical, a quien le gusto bastante", ha dicho Cano quien reconoce que el mayor obstáculo para poner en pie "Malinche" ha sido "la dificultad de conseguir inversores para este proyecto que no es fácil".

Este espectáculo comenzó a fraguarse hace doce años, en 2010 cuando Cano se traslado a vivir a Miami, empezó a componer la música y a estudiar la historia, "y descubrí que Malinche había sido la madre del mestizaje y probablemente para mí la mujer más importante de la construcción de América"

Durante doce años salpicados de polémicas, no ha tirado la toalla, "he puesto empeño y emoción, es imposible sobrevivir sin emociones", añade Cano quien asegura que "a nadie le gusta que le disparen, que le ataquen".

"Pero cuando llevas trabajando profesionalmente 42 años, firmé mi primer contrato con 17, el que me ataquen, a veces, me pone cachondo y pienso en cosas positivas como que estoy pagando 150 nominas, casi todos los que me atacan no pagan ninguna".

El espectáculo se estrenará el próximo 15 de septiembre en IFEMA, "el ataque debería venir con el 'show' en marcha", considera Cano quien es consciente de que puede recibir criticas.

"Todos los musicales con un componente histórico como "Evita" o "Jesucristo Superstar", han recibido críticas, pero lo importante es que la gente los vea y lo disfrute".

"Las cosas que pasaron allí han marcado el mundo; el mundo es como es por lo que ocurrió entre Cortés, Montezuma y Malinche, su interacción, puede gustar o no, pero es mejor aceptarlo en positivo que en negativo".

Cano se muestra muy orgullo de su equipo, "el mejor del mundo, estamos todo el día emocionados, esperemos que la gente se emocione, sino es una putada", concluye entre risas.