Tebas: "A Mbappé lo echamos todos de menos, teníamos un cromo reservado"

Madrid, 6 sep.- Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este martes, durante la presentación de la colección de cromos de Panini, que echan de menos al francés Kylian MBappé, cuyo fichaje por el Real Madrid se frustró en junio, y aseguró que tenían "un cromo reservado para él".

El máximo dirigente de LaLiga destacó que, aunque no esté en el campeonato español MBappé, hay otros futbolistas que dan brillo a la competición como el también francés Aurelien Tchouaméni, fichado por el Real Madrid.

"Nos va a sorprender a muchos el nivel de este jugador. Siempre los goleadores llaman mucho la atención, pero por la posición que juega y lo que estamos viendo, va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver", dijo Tebas de Tchouaméni.

La Liga española ha completado sus cuatro primeras jornadas de Liga y Real Madrid y Barcelona se están mostrando, por el momento, los equipos más fuertes.

"Habrá que ver si es una Liga de dos. Veremos la evolución. Eso hay que verlo a lo largo de varias temporadas. Por ejemplo, el año pasado, aparte del campeón Real Madrid, tuvimos un semifinalista de Liga de Campeones con el Villarreal. El nivel que tenemos es bueno", señaló.

Tebas también habló sobre el mercado de verano cerrado hace apenas cinco días y que dejó a la Liga inglesa como el campeonato que más dinero ha gastado con 2.200 millones de euros, muy por encima del resto de campeonatos europeos.

"Es típico de los españoles infravalorar lo nuestro. Recuerdo hace años cuando cayó Rafael Nadal en octavos en Australia y muchos periodistas hablaban que se tenía que retirar. Aquí todo siempre es pesimista, sin hacer una análisis profundo como por ejemplo saber que es difícil compararse con países con el doble de habitantes", destacó.

"Somos lo que somos pero estamos muy arriba. Llevamos varios años siendo los primeros de la clasificación UEFA y no hablamos si derrochamos dinero o no. El mercado del fútbol está cambiando. Ahora por ejemplo los jugadores están llegando más libres que por venta. Antes se vendían cuando quedaba un año y ahora aguantan. En Inglaterra no ha llegado ese efecto", confesó.

"Estamos bastante contentos con cómo ha ido el mercado. Calculamos 325-350 millones de euros en el mercado y ha sido más (505 millones de euros). No solo existe la Liga inglesa y habrá que explicar los motivos, como todos los años. Si tiráis de otros años veréis la respuesta. La Bundesliga está igual y no los veo tan preocupados", manifestó.

"Hay que ver que los equipos españoles han mantenido a grandes jugadores. No solo hay que ver la capacidad de compra sino de mantenerse. Hay otras cuatro Ligas europeas que están igual y no ha cambiado nada. Habrá que ver que está pasando en la Liga inglesa", comentó.

El presidente de LaLiga acudió a la presentación de cromos junto con Lluis Torrent, director general de Panini España, que destacó que esta temporada el color elegido para ilustrar el álbum es el verde, "el del tapete de los estadios y el color de la esperanza".

"Llevamos 51 años con la colección de la Liga ininterrumpidamente. Es la colección con la que los niños empiezan a identificarse con el fútbol, con su equipo favorito y a vivir la competición. Además hay bastantes adultos, un 30% de personas mayores de 30 años que hacen la colección. Yo digo que esto no es una colección de cromos, es la colección de la Liga", concluyó.