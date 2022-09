Oblak apura sus opciones; Lemar se entrena con el grupo

Majadahonda (Madrid), 5 sep.- El Atlético de Madrid ultimó este martes su preparación para el partido de la Liga de Campeones de este miércoles contra el Oporto, con Thomas Lemar al mismo ritmo del grupo, por primera vez desde el golpe que padeció hace una semana ante el Valencia, y con Jan Oblak sobre el césped, al margen y aún en seria duda para el encuentro por la contusión severa sufrida el pasado sábado.

Son los dos nombres que centran la atención en las horas previas al duelo, con la incógnita que desprende la presencia como titular este miércoles del portero esloveno, que apura sus posibilidades para el partido. No se entrenó el lunes, pero este martes ya se ejercitó sobre el terreno de juego aparte de sus compañeros junto al preparador físico recuperador, Óscar Pitillas, con diversos movimientos, a 36 horas del inicio del choque.

Ivo Grbic es la alternativa en el caso de que no esté disponible para formar de inicio. Oblak ha jugado los últimos 46 partidos completos de su equipo en la Liga de Campeones, de la que no se pierde un duelo desde el 21 de febrero de 2017, cuando no jugó contra el Bayer Leverkusen porque estaba recién restablecido de una luxación de hombro sufrida en diciembre de 2016.

Lemar, entre tanto, ultimó su puesta a punto. Golpeado el lunes de la semana pasada contra el Valencia, no se entrenó en toda la semana con el grupo ni formó parte de la convocatoria de Diego Simeone para la visita al Reale Arena de San Sebastián. Tampoco se ejercitó el lunes, pero este martes ya sí se reintegró al grupo. En principio, se le espera en la citación para el choque contra el Oporto, en el que hay cuatro bajas seguras en el equipo rojiblanco.

No están disponibles ni Matheus Cunha, por una contractura en los isquiotibiales sufrida el pasado viernes; ni Stefan Savic, por una lesión muscular padecida hace dos semanas contra el Villarreal; ni Sergio Reguilón, que se recupera de la intervención de pubalgia a la que fue sometido hace dos semanas; ni Felipe Monteiro, que cumplirá el partido de sanción que arrastra de la pasada campaña, por su expulsión frente al Manchester City.