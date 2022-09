Lemar avanza; Oblak, en duda

Majadahonda (Madrid), 5 sep.- La vuelta a los entrenamientos del Atlético de Madrid mantiene en duda a Jan Oblak, cuyas pruebas de este lunes confirmaron que sufre una "contusión severa" en el muslo izquierdo, pero no está descartado para el partido de la Liga de Campeones del miércoles contra el Oporto, según aseguraron fuentes del club, mientras que Thomas Lemar avanza hacia ese duelo, pero aún sin haberse ejercitado con el grupo.

Oblak centra la atención. Lesionado el pasado sábado contra la Real Sociedad, cuando sufrió un fuerte golpe de su compañero Reinildo Mandava en el minuto 75 del choque en el Reale Arena, su presencia en el inicio de la fase de grupos de la máxima competición europea está en seria duda a día de hoy, a falta de un único entrenamiento (este martes a primera hora de la mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda).

Este lunes no se entrenó sobre el césped. La severa contusión mantiene al margen al guardameta, que ha sido titular en cada uno de los últimos 46 partidos de la Liga de Campeones del conjunto rojiblanco y del que una información publicada este lunes por el diario 'AS' asegura que el plan es que el portero descanse del once el miércoles contra el Oporto para restablecerse del golpe y vuelva a la titularidad el próximo sábado ante el Celta, la siguiente jornada de Liga en el Metropolitano.

También es duda Lemar, aunque la previsión es que esté listo para el choque de este miércoles. El internacional francés ya apura su puesta a punto del golpe sufrido hace una semana ante el Valencia en Mestalla y que lo apartó del duelo del pasado sábado contra la Real Sociedad. Su recuperación evoluciona bien, aunque todavía no se entrenó con el grupo en la sesión de dos turnos que diseñó este lunes Diego Simeone.

El entrenador argentino, a la vez, tiene cuatro bajas seguras para recibir al Oporto: Matheus Cunha, por una contractura en los isquiotibiales sufrida en el entrenamiento del viernes; Stefan Savic, que prosigue con la recuperación de la lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho padecida contra el Villarreal hace dos semanas; Sergio Reguilón, intervenido de una pubalgia hace dos semanas; y Felipe Monteiro, sancionado por su expulsión de la pasada campaña contra el Manchester City en los cuartos de final.

En cambio, Simeone recupera a Nahuel Molina. El lateral argentino, fuera de los partidos contra el Valencia y la Real Sociedad por su expulsión contra el Villarreal, retornará a la convocatoria del técnico para su primer encuentro en la Liga de Campeones.