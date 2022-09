Koke, del árbitro: "Nos dan charlas y lo hacen diferente a lo que nos dicen"

Madrid, 3 sep.- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se rió cuando fue preguntado al término del 1-1 contra la Real Sociedad por una de las jugadas finales del duelo, en la que el árbitro, César Soto Grado, no dio la ley de la ventaja en una acción que acabó en gol; consideró que el 1-1 de su rival golpea en la mano a Umar Sadiq y remarcó que los árbitros "vienen" a darles "charlas" a los jugadores y "hacen diferente" a lo que les dicen.

"Muchas revoluciones... Se me queda ahí el balón, puede dejar seguir la jugada y la corta justo en el gol. No sé si ha sido fuera de juego o no, pero tiene que dejar seguir. El gol anulado a nosotros (por una mano de Joao Félix) lo ha ido a revisar; el gol suyo también le toca con la mano... Ya ha pasado en otros encuentros. Vienen a darnos charlas y lo hacen diferente a lo que nos dicen", manifestó el centrocampista a 'Movistar'.

"Merecimos más. Merecimos ganar. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo, contra un equipo muy difícil. El equipo ha hecho un gran partido y hemos merecido mucho más. Nos ha faltado que entren los goles. Los detalles no han ido a nuestro favor y eso nos ha penalizado", lamentó Koke.