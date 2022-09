Esther González: "Desde el lunes hasta ahora hay un avance"

Las Rozas (Madrid), 2 sep.- Esther González, jugadora de la selección española de futbol, afirmó que desde el lunes que arrancó la actual concentración del equipo hasta ahora 'hay un avance' con respecto a la situación de tensión que se filtró entre el equipo y el seleccionador Jorge Vilda.

"Ante todo somos un gran equipo, profesional. Hay un avance. De donde veníamos a ser capaces de competir hoy al máximo nivel... Lo que queremos todas es avanzar, volver a la normalidad cuanto antes y volver a ser el equipo que éramos".

"Ha sido una situación difícil pero desde el lunes que llegamos hasta ahora hay un avance" señaló la delantera, autora del primero de los goles en el triunfo por 3-0 sobre Hungría en la fase de clasificación para el Mundial 2023.

En esa línea, indicó: "Habláis de división pero en el campo no se ha visto un equipo dividido. Se ha visto un equipo que quiere conseguir cosas todas juntas. Tenemos que centrarnos en lo deportivo".

"No todo lo que habéis sacado es verdad y nosotras desde dentro hemos intentado hacer un búnker, no escuchar y leer lo que se dice porque no es positivo para nosotras", manifestó ante los medios en rueda de prensa.