Simeone: "¿Griezmann? Yo soy hombre de club y lo seré siempre"

Majadahonda (Madrid), 2 sep.- Limitada a más o menos media hora la presencia de Antoine Griezmann en cada una de las tres primeras jornadas de LaLiga, dentro del condicionante de los 40 millones de euros que deberá pagar el Atlético de Madrid al Barcelona en el caso de que el atacante juegue al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los partidos que esté disponible entre el pasado curso y el actual, el entrenador Diego Simeone expresó este viernes que es "hombre de club" y lo será "siempre".

En esas circunstancias, después de disputar la pasada campaña 45 minutos o más en el 81 por ciento de los duelos (30 de 37), en este curso no lo ha hecho en ninguno de los tres primeros encuentros. En el caso de que el Atlético alcance el máximo de partidos posible esta temporada (59) y el atacante estuviera disponible en todos ellos, le quedarían 18 duelos para sellar el 50 por ciento fijado en el acuerdo que suscribieron el club rojiblanco y el azulgrana hace un año en el formato de cesión por dos años (1+1).

Es su serie más larga como suplente a las órdenes de Simeone. Y alcanzará cotas nunca vistas para él desde 2009 cuando acumule este sábado su cuarto encuentro seguido como reserva contra la Real Sociedad en el Reale Arena. En las pruebas, el internacional francés tampoco ha figurado dentro del once, que estará formado por Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Axel Witsel, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco; Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia, Rodrigo de Paul; Joao Félix y Morata.

Simeone intenta "hacerles entender" a todos los futbolistas de los que dispone en su plantilla "que muchas veces entrando por ahí 30 minutos eres más importante que jugando 60 mal", según declaró el preparador argentino. "Claro que todos quieren jugar más minutos y por eso los entrenadores buscamos que aparezcan las mejores situaciones que le convienen al equipo", abundó Simeone.

"Siempre uno tiene la inquietud de querer jugar y siempre están ilusionados con jugar muchos minutos. A veces, jugar muchos minutos también te expone, porque muestra tus virtudes y tus carencias. Cuando son menos, a veces uno corre menos riesgos de que se vean sus carencias. Cuando el mercado está abierto, está el Mundial, cuando el entrenador de tu selección te llama y te dice que tienes que jugar y por ahí ves que la competencia es alta, hay algunos chicos que eligen ir a algún lado donde teóricamente, porque no hay nada escrito absolutamente de que vas a jugar, van a buscar minutos", repasó.

"Ahora arranca la etapa previa al Mundial dentro de cinco partidos (los encuentros que quedan para el último parón de la Liga, cuando se jugarán los últimos duelos de selecciones previos a las convocatorias para Qatar 2022). Yo no creo, como entrenador, que los seleccionadores valoren por los últimos cinco partidos si un jugador va al Mundial o no. No. Habrá un caso de 23. Un caso que puede estar en vilo. El jugador piensa si juego o no estos cinco partidos... No. Los entrenadores tienen uno dando vueltas y a los otros 22 los tiene todos seguros, así que se queden todos tranquilos", añadió.

"ME GUSTA MUCHO EL GRUPO QUE QUEDÓ PARA COMPETIR"

Simeone mantiene una plantilla de 22 jugadores, en la que ha sostenido a Antoine Griezmann, Álvaro Morata o Yannick Carrasco, entre otros. "Es una plantilla equilibrada, que tiene buenos recambios y que lo más importante que podemos lograr entre nosotros es cómo puedan competir entre ellos, porque son muy buenos futbolistas. Mucha gente ofensivamente con mucha calidad, gol y juego, donde pueden jugar en distintas posiciones; muchos futbolistas en la mitad de la cancha que pueden ocupar distintas parcelas, en los carrileros, en los laterales... Me gusta mucho el grupo que quedó para competir", afirmó.

"Ojalá lo podamos demostrar en el campo, que es lo único que queda", deseó el técnico, que vivió "con tranquilidad" el último día del mercado de fichajes. "Confío con los que trabajamos y sabíamos cuál era el camino ya previsto desde hace bastante tiempo", apuntó el entrenador, que repasó que la jornada final "siguió la línea" de la que venía "hablando con el club".

"Estuvimos de vacaciones desde finales de mayo; junio es complicado, julio se acomodó un poco y ahora de repente se complicó, que parecía que se podían ir cuatro jugadores, tres... Esto de la pandemia y toda la crisis que sufrieron los clubes influyó mucho en todas estas situaciones que hay. Nosotros no pudimos vender en estos últimos años, que es real, y eso genera siempre dificultades", explicó sobre el recorrido de todo el mercado de fichajes que quedó cerrado la pasada medianoche.

¿Cuanto de cerca estuvieron el Atlético y Cristiano Ronaldo? "Gran partido mañana el que tenemos que jugar en San Sebastián. Nos centramos y nos ocupamos de eso", regateó Simeone.

Y remarcó la competitividad del campeonato español: "Todos los equipos cada vez juegan mejor, no hay ningún equipo que juegue mal, siempre tienen una idea de juego muy clara, con mucha movilidad, con mucha búsqueda de hacer daño a los rivales, cada vez es más difícil defender por las variantes que cada equipo siempre propone. Por eso se ven muchos equipos que se refugian atrás porque es más difícil salir a presionar arriba ante la calidad técnica que tienen todos los equipos".