Díaz Ayuso abre el curso político en Alcalá junto a Feijoó con la mirada en las elecciones municipales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto el nuevo curso político del PP de Madrid este viernes en Alcalá de Henares, con un mitin de precampaña donde ha reivindicado su continuismo por la "libertad" y se rebela contra "los abusos y los totalitarismos".

Con una Plaza de Cervantes abarrotada por al menos más de mil personas, Ayuso ha estado arropada por su líder, Alberto Núñez Feijoó, por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y por todo su partido. Ha trasladado que ya son 16 los candidatos elegidos de forma oficial, por el momento, entre ellos, la candidata del PP de Alcalá, Judith Piquet.

"Inauguramos este curso político y lo hacemos en esta ciudad, cuna de Cervantes, patrimonio de la Humanidad, y de hacerlo con la suerte de saber que contamos con la futura alcaldesa de esta ciudad universal que es un gran activo del partido: comprometida, seria, honrada y querida por los vecinos", ha destacado Ayuso.

La candidata a la Alcaldía de Alcalá y parlamentaria en la Asamblea ha recordado con "emoción" el día que se afilió al PP y ha reconocido que para ella es "un honor" ser la representante en la ciudad y haber compartido espacio con "dos valientes con mayúscula".

Según ha dicho, todos tienen "la inmensa tarea" de enfrentarse "al sanchismo y ser la alternativa" porque Sánchez "es lo peor que ha pasado a los españoles en mucho tiempo", al querer "una España dividida".

De esta forma, la presidenta ha asegurado que empiezan "un curso político muy importante", en el que "todo apunta" a que la situación se "va a agravar" en "manos de un Gobierno que no tiene escrúpulos y que va a ir a por todas aunque deje una herencia nefasta".

Para Ayuso, la sociedad madrileña quiere "saber, contar y opinar" "ante un Gobierno autoritario que encadena insultos y campañas de desprestigio tremendas y ocurrencias arbitrarias", como "el decreto ley energético para entregárselo como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, pactado con el entono de ETA".

CRITICA LAS "OCURRENCIAS" DE SÁNCHEZ: "SU AUTORITARISMO Y ABUSOS"

"¿La culpa es del dueño de la tienda de muebles y no de quien ha roto con Argelia?. La culpa la tienes tú, ciudadano, comerciante y no Sánchez y sus 22 ministros. La Ley no se cumple igual para todos. Se ponen bravos con los escaparates pero no con quienes atentan con el derecho a estudiar español en su país. Sus ocurrencias nos llevan a la ruina y tiene que acabar esto cuanto antes", ha instado.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo autonómico ha avisado de que Madrid se rebela "contra abusos y totalitarismos". "Autoritarismo es imponer la oscuridad en la calle sin consultar con ayuntamientos, comerciantes y vecinos. La miseria llama la miseria y en tiempos de crisis nos quieren tristes, empobrecidos, acobardados y apagados como en pandemia", ha lamentado.

A su juicio, todo aquello que engloba el autoritarismo es un sistema educativo "totalmente totalidarizado, el descapitalizar Madrid, alimentar posibles independencias en el País Vasco y Cataluña a cambio de votos, amenazar competencias autonómicas de Madrid, blindar las reuniones afines" y "freír con multas".

LUCHA CONTRA LAS MAFIAS DE LA OKUPACIÓN

Pero, para la presidenta, España "es mucho más que esto", es el modelo del PP de la "libertad, la baja presión fiscal y la defensa de la propiedad y la seguridad". Así, ha hecho hincapié en que reforzarán ese las luchas contra las mafias de la okupación, realizar el mayor desembolso en Educación, un modelo del medio ambiente compatible y van a seguir modernizando "la mejor la sanidad de España y ayuda a las familias".

"Un Madrid abierto, libre y plural. Madrid es la casa de todos los que quieren vivir en libertad, respeto y oportunidades. El PP de Madrid volverá a estar a la altura. Vienen momentos difíciles, pero no tenemos miedo porque con trabajo somos la España de siempre con más ganas que nunca", ha reivindicado.

