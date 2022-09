Conoce a los artistas internacionales que vienen a Madrid en lo que queda de año

Archivado en:

Una de las mayores ventajas de vivir en una ciudad tan cosmopolita como Madrid, es que anualmente podemos asistir a diferentes espectáculos musicales, tanto de reconocidas estrellas internacionales como de artistas nacionales.

Si bien algunos pueden ser un poco costosos o asistir a varios podría salirse de nuestro presupuesto, siempre podemos darnos un merecido gusto esporádicamente. Entonces, ¿quiénes vienen a Madrid en lo que resta del año?

Los que ya han venido

Antes de ir hacia los artistas que aún estar por presentarse en Madrid, hagamos un pequeño repaso de los músicos que ya nos han visitado este año. En 2022 hemos visto artistas de diferentes géneros de talla internacional como Dua Lipa, James Blunt, Il Divo, KISS, Alicia Keys, Harry Styles e incluso a Adam Lambert con la legendaria banda Queen.

En cuanto a estrellas nacionales, también pudimos tener a nuestra propia diva reconocida internacionalmente, Rosalía en el WiZink Center. Pero, ¿quiénes faltan por venir?

Texas

El concierto más próximo por venir a la ciudad, será liderado por la banda escocesa Texas. Este grupo saltó a la fama en los años 80 con canciones como I Don’t Want a Lover o Everyday Now. En septiembre de 2022, está banda se presentará en La Riviera como parte del tour promocional de su álbum Hi. En esta presentación no solo interpretarán temas de este nuevo disco, sino algunos de los clásicos ya mencionados y el hit Black Eyed Boy.

Arcade Fire

También en septiembre, la capital española recibirá a la legendaria banda canadiense Arcade Fire. Estos artistas lanzaron su sexto álbum WE en mayo de este año y el concierto en Madrid será parte de la gira promocional del mismo. Según se puede ver en presentaciones de la misma gira, entre la lista de canciones interpretarán temas del nuevo álbum como Age of Anxiety I o WE, pero también podremos escuchar sus temas más reconocidos como Wake Up o Reflektor.

Backstreet Boys

Ahora es el turno de la boyband más famosa de todos los tiempos y efectivamente, los Backstreet Boys vienen a Madrid con el DNA Tour. Ya esta gira de conciertos había estado en España en 2019, pero los chicos de la calle de atrás volverán a Madrid en octubre.

En este tour podremos escuchar temas de su más reciente álbum DNA como Don’t Go Breaking My Heart o Chances, pero también sus más importantes clásicos como I Want It That Way, Shape of My Heart, The Call o Larger Than Life. De hecho, la gira tiene alrededor de 30 canciones, así que sería una gran oportunidad para revivir estos clásicos del pop.

Swedish House Mafia

El supergrupo sueco compuesto por los DJ’s Sebastián Ingrosso, Axwell y Steve Angelo vienen a Madrid en noviembre también. Si bien su mayor éxito en España y el mundo es el clásico contemporáneo de Don’t You Worry Child, en esta ocasión el grupo nórdico se encuentra promocionando su álbum Paradise Again. Este es el tipo de concierto ideal, para aquellos que disfrutan de la música House o Dance y quieren bailar por unas horas.

The Cure

En cuanto a los fanáticos del rock punk, ellos también tendrán un genial espectáculo al cuál asistir y se trata de la más reciente gira de The Cure. Aunque esta legendaria banda inglesa no ha lanzado un álbum nuevo desde 2008, son demasiados los clásicos que nos han dado como por ejemplo Boys Don’t Cry o A Forest, por lo que no deberíamos perdernos este concierto.

Otros artistas que estarán en Madrid entre septiembre y diciembre

Entre otros reconocidos músicos que están por venir a Madrid tenemos a Mudhoney, Michael Kikiwuka, Kaleo y Counting Crows quienes se presentarán en septiembre.

En octube, en cambio, seremos visitados por íconos del rock alternativo como The Black Crowes y Franz Ferdinand. Y, finalmente, en noviembre, asimismo de The Cure, Madrid recibirá a la famosa banda Bon Iver.

Efectivamente son muchos espectáculos los que quedan por hacerse este año.