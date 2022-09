Arganda.- El regidor convoca a los portavoces para explicarles las medidas de seguridad en las fiestas

El regidor de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha convocado a los portavoces de los grupos en el Ayuntamiento para explicarles las medidas de seguridad establecidas para las Fiestas de 2022 del municipio.

Les ha pedido, según ha informado el alcalde en sus redes sociales, "lealtad para apoyar los proyectos establecidos en las Juntas Locales de Seguridad, las cuales están compuestas por Ayuntamiento de Arganda, Delegación del Gobierno, Comunidad de Madrid, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil".

Desde el 26 de mayo hasta ahora se han convocado 4 Juntas Locales de Seguridad para la planificación de la seguridad de las Fiestas de Arganda 2022. En la última, se comprometieron al contacto "permanente y efectivo" durante la celebración de Fiestas.

"Agradezco el trabajo de todos los involucrados en las Juntas Locales de Seguridad y en su aplicación en Fiestas. Todos los efectivos de Policía Local estarán desplegados. Me consta que Guardia Civil hará el mismo esfuerzo. Hemos duplicado el servicio de vigilantes de seguridad. Reitero que he pedido lealtad a todas las fuerzas políticas, y sólo me resta pedir la colaboración de la ciudadanía", ha explicado.