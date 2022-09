Reguilón: "Cuando deje todo por el equipo, la opinión cambiará"

Madrid, 1 sep.- "Entiendo que por un pasado no me quieran, pero todos estamos en el mismo barco", asumió este jueves Sergio Reguilón, presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, entre el rechazo que ha provocado su incorporación en algunos sectores de la afición, pero confió en cambiarlo sobre el terreno de juego, cuando deje "todo por el equipo" rojiblanco, al que dijo "inmediatamente sí" cuando surgió la opción de fichar por él.

"Siento mucha felicidad", afirmó el nuevo número '3' del Atlético (el dorsal que lució Filipe Luis, también con pasado madridista y campeón de seis títulos de rojiblanco a las órdenes de Diego Simeone), que jugó en el Real Madrid desde los siete años, cuando llegó desde el Club de fútbol Collado Villalba, hasta el primer equipo, con el que disputó 22 encuentros en su plantilla profesional entre todas las competiciones, antes de ir al Sevilla y al Tottenham.

Ahora llega al Atlético, cedido hasta el final del curso por el club londinense. "En el momento que mi agente me llama y me propone la opción del Atlético de Madrid, soy un profesional y no tengo dudas del club que es el Atlético de Madrid. Fue todo súper sencillo, tanto Andrea Berta como el entrenador (Diego Simeone) me transmitieron su confianza. Muy simple todo. Muy sencillo", rememoró.

El proceso fue muy rápido: "Me llama mi agente, me transmite el interés del Atlético de Madrid y para mí, en mi cabeza, fue un 'boom'. Dije inmediatamente que sí. Le dije 'haz todo lo posible por venir aquí'. Había interés de grandes clubes, pero en el momento que me dijeron la posibilidad de venir aquí dije 'por favor'".

"MIS PADRES ESTABAN EMOCIONADOS, PARA MÍ ESO NO TIENE NINGÚN PRECIO"

"Se hizo todo en 48 horas. Para mí fue un momento de mucha felicidad, se lo conté a mis padres, que estaban súper emocionados, y para mí eso no tiene ningún precio", enfatizó el futbolista, con 67 partidos de recorrido en los dos ejercicios precedentes con el Tottenham y con otros 38 choques con el Sevilla en 2019-20, cuando se proclamó campeón de la Liga Europa, después de su estreno con la primera plantilla del Real Madrid en 2018-19.

En ese sentido, su pasado en el 'eterno' rival del Atlético ha generado rechazo en algunos sectores de la afición. "Si me pongo en la piel de algunos aficionados entiendo la rivalidad que hay y ciertos comentarios al final quieras o no. Pero todos estamos en el mismo barco; quiero lo mejor para el club y la afición quiere lo mejor para el club. Entiendo algunos comentarios, pero yo creo que con el tiempo todo se pasará", apuntó.

"Entiendo que por un pasado no me quieran, pero estamos todos en el mismo barco, todos queremos ganar, queremos sumar y lo mejor es todos a una. Cuando esté en el verde y deje todo por el equipo, la opinión cambiará", abundó.

Álvaro Morata, Mario Hermoso o Marcos Llorente también pasaron por la cantera del Real Madrid y ahora juegan en el Atlético. "Con Koke he hablado mucho en la selección, por suerte. Hubo años atrás algún interés. Yo hablaba mucho con Koke de cómo es el grupo, el estadio, la afición, la gente, el día a día... Cuando te lo contaba te dan ganas de venir, aparte de fuera del fútbol, que todo es espectacular como club, el hecho de que sea una piña con cualquier cosa que se necesita", explicó el futbolista, que puso un ejemplo reciente.

"Desde el primer momento (que se hizo su fichaje por el Atlético de Madrid) tenía mensajes. Mi novia también, de todas las novias de mis compañeros. También hablo mucho con Marcos Llorente y Álvaro Morata, sobre todo. Cuando me llamaron la primera vez, la primera persona con la que hablé es con Álvaro", recordó Reguilón, acompañado en la presentación por su familia y amigos, por directivos del Atlético y por Roberto Fresnedoso, campeón del 'doblete' de la Liga y la Copa del Rey del conjunto rojiblanco en 1996.

"Vengo en representación de las Leyendas del Atlético de Madrid y para nosotros es un orgullo que estés en este club. No hace falta consejos, que disfrutes, que en este club te vas a sentir como en tu casa. Yo vine hace muchos años del Espanyol y la experiencia que tuve es de sentirme acogido. Este club ha llenado su estadio en Segunda. Te hace sentir en casa", le transmitió Roberto durante un momento de la presentación en el Metropolitano.

¿CELEBRAR UN GOL CONTRA EL REAL MADRID? "TENDRÍA QUE VERME EN LA SITUACIÓN"

A Reguilón, "ahora mismo", le preocupa "estar de vuelta cuando antes" a la competición, una vez que está en proceso de recuperación de la intervención de una pubalgia a la que fue sometido la pasada semana. "Lo demás no me preocupa, ni mucho menos. Voy bien con la lesión. Voy avanzando", confirmó el futbolista, internacional con España en seis ocasiones y cuya reaparición está prevista para final de este mes de septiembre.

¿Y qué le ilusiona de su fichaje? "Para mí, el Atlético de Madrid es un equipo 'top' que aspira a todo. La ambición de ganar es lo que más me ilusiona", respondió el lateral madrileño de 25 años, interrogado por si celebrará un gol en el caso de marcarlo ante el Real Madrid, su exequipo: "¿Cuántos goles he metido en la Liga?. Creo que tres. No creo que marque, encima contra el Real Madrid. Es mucha casualidad... Tendría que verme en la situación".